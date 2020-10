Obama no se reunirá con Netanyahu durante su visita a Washington en marzo

El presidente de EEUU, Barack Obama, no se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su visita a Washington el próximo 3 de marzo para hablar en el Congreso, anunció hoy la Casa Blanca, que justificó la decisión por la proximidad de las elecciones en Israel, el día 17 de ese mes.

"El presidente no se reunirá con el primer ministro Netanyahu por la proximidad con las elecciones en Israel, que son apenas dos semanas después de su discurso programado en el Congreso de EEUU", dijo en un correo electrónico remitido a Efe la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Bernadette Meehan.

La Casa Blanca mostró ayer miércoles su disgusto porque el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, hubiera invitado a Netanyahu sin consultar a la Administración de Obama para que el jefe del Gobierno israelí pronunciara un discurso en el Congreso.

Netanyahu y la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso estadounidense son muy críticos con las negociaciones entre Irán y el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, Reino Unidos y Rusia, China más Alemania), y abogan por la imposición de más sanciones a Teherán, a lo que la Casa Blanca se opone.

No obstante, Meehan aseguró que el no reunirse con Netanyahu no se debe a las tensiones respecto a Irán, sino que responde a la "práctica"habitual de la Casa Blanca de "no ver a jefes de Estado o candidatos muy cerca de sus elecciones, para evitar la apariencia de influir en una elección democrática en un país extranjero".

"El presidente ha dejado clara su oposición a que el Congreso apruebe una nueva legislación sobre Irán que pueda socavar nuestras negociaciones y dividir a la comunidad internacional", aseguró Meehan.

"El presidente ha mantenido muchas conversaciones con el primer ministro (israelí) sobre este asunto y estoy segura de que seguirán en contacto respecto a esta y a otras cuestiones importantes", añadió la portavoz.

El discurso de Netanyahu en el Congreso, previsto inicialmente para el 11 de febrero, tendrá lugar el 3 de marzo para que pueda asistir además a la conferencia anual de AIPAC, el principal grupo de presión israelí en EEUU, según anunció hoy Boehner en su cuenta oficial de la red social Twitter.

La oficina de Netanyahu confirmó que el primer ministro ha aceptado la invitación de Boehner para pronunciar un discurso en una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso, en el que se espera que reitere su frontal oposición a las negociaciones nucleares con Irán.