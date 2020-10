Obama pide al Senado que apruebe la reforma migratoria de manera contundente

El presidente de EEUU, Barack Obama, pidió hoy que el Senado apruebe la reforma migratoria de manera contundente para que salga del Congreso antes del descanso de agosto, al recibir en la Casa Blanca a varios líderes empresariales, entre ellos tres hispanos.

"Insto al Senado a que someta esto (la reforma) al voto en el pleno y espero que podamos conseguir el voto más fuerte posible en el Senado para que luego podamos pasar a la Cámara de Representantes y completarlo antes del receso"de agosto, dijo Obama al inicio de una reunión con ejecutivos y dueños de negocios.

"Cuando logremos esto, creo que todo líder empresarial aquí confía en que estará en una posición más fuerte para continuar innovando, invirtiendo y creando empleos, y asegurando que ésta sigue siendo la tierra de las oportunidades para generaciones venideras", enfatizó.

"Ahora es el momento de hacerlo", subrayó Obama, con una expresión que suele repetir para presionar al Congreso a que apruebe una ley que permita la legalización y eventual ciudadanía de once millones de inmigrantes indocumentados en este país.

Obama señaló que los líderes empresariales reconocen que la reforma migratoria contribuye al crecimiento de la economía y la creación de empleos y que el sistema migratorio actual pone en desventaja a empresas que siguen las reglas frente a aquellos que contratan a indocumentados.

Por ello, insistió en que la reforma migratoria ante el Senado representa una solución consensuada que, aunque contiene elementos que probablemente necesiten mejoras, "se adhiere a los principios elementales"de una reforma migratoria integral.

Obama destacó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, divulgado la semana pasada, que destacó que la reforma incrementará los ingresos del Gobierno y reducirá el déficit.

El presidente convocó la reunión horas antes de que el Senado someta a un voto clave la llamada enmienda Hoeven-Corker, que busca fortalecer la vigilancia fronteriza como condición para que los indocumentados puedan, después de una espera de al menos diez años, obtener la residencia permanente.

Esa enmienda, que ha profundizado las fisuras entre los conservadores, incluye la duplicación a 40.000 del número de agentes fronterizos y la vigilancia con aviones no tripulados, entre otros elementos.

En declaraciones a los periodistas, varios de los empresarios se hicieron eco de las palabras de Obama y expresaron optimismo en que el Congreso aprobará la reforma migratoria.

"Una reforma migratoria nos facilitaría muchísimo poder traer a esas personas (del exterior) y que traigan sus conocimientos", dijo Alex Torrenegra, empresario colombiano y fundador de VoiceBunny y WeHostels.

Estados Unidos es un país que alienta la innovación y la toma de riesgos, pero "la parte donde realmente siento que estamos colgados es en inmigración, muchas personas que conozco, emprendedores en todo el mundo, no han considerado venir a EE.UU. porque tienen miedo de no recibir una visa o que no puedan quedarse acá, entonces están optando por crear empresas"en otros países, dijo Torrenegra.

Por su parte, la empresaria oaxaqueña Bricia López, dueña del Restaurante Guelaguetza, señaló que, contrario a las críticas de grupos antiinmigrantes, los extranjeros "no quitan empleos"y la inmigración más bien ayuda a crearlos.

Mientras, Hamdi Ulukaya, fundador y presidente de la empresa de yogures Chobani, dijo que EE.UU. "es un país donde el Sueño Americano es posible"y la reforma migratoria fortalecería la economía.

La lista de participantes en la reunión incluyó a Steve Case, presidente y principal ejecutivo de Revolution LLC; Jason Berry, dueño de la empresas Blueberry Farms of Georgia, y Berry Farms y Farooq Kathwari, presidente y principal ejecutivo de Ethan Allen Interiors Inc.

También figuraron Karen Lozano, fundadora y principal ejecutiva de asuntos tecnológicos de FibeRio Technology; Sunil Puri, fundador de First Rockford Group, una empresa de bienes raíces, y Dilawar Syed, principal ejecutivo de Yonja Media Group.

El objetivo del Senado es llevar a voto definitivo la reforma migratoria antes del viernes próximo.

La Cámara de Representantes aún no ha presentado su versión de la reforma migratoria, pero los partidarios del proyecto de ley creen que un apoyo abrumador -de al menos 70 votos- en el pleno del Senado ayudará a cambiar la dinámica en ese órgano legislativo para que la reforma salga a flote.