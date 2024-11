Las ocho razones para apuntarse al Estado Islámico y conquistar desde las Filipinas hasta España

El Estado Islámico (Daesh, Isis), en la publicación “La voz de Korasan” número 38, portavoz del ISPK (Afganistán y Pakistán) enumera las ocho razones por la que los musulmanes se deben unir a esta banda terrorista para conquistar el mundo, “desde Filipinas hasta España (Al Andalus)”.

Se trata de un glosario de argumentos excluyentes según los cuales ellos tienen la razón absoluta y son poseedores de la verdad; y los demás, están, en el mejor de los casos, confundidos

“Es importante elegir el lado del Estado Islámico porque los creyentes están unidos. De Filipinas a Al Andalus, del Cáucaso a Mozambique, los creyentes se reúnen solo en torno a este Estado"; “Elegir el bando del Estado Islámico es importante por la siguiente razón: porque aquí no hay sectas místicas y su metodología es puramente profética”, figuran como las dos primeras razones.

“Las filas del Estado Islámico son importantes porque este Estado cumple la bendita yihad en todo el mundo. No lucha por el nacionalismo, el tribalismo o las fronteras imaginarias. Del mismo modo, no lucha por el estatus o la fama”. “Las filas del Estado Islámico son las únicas que no muestran lealtad a ningún gobierno o institución tiránica”. “Las filas del Estado Islámico son importantes porque incluyen y practican todos los aspectos de la religión”. “Y porque liberó a la Ummah de grandes herejías”. Las tres siguientes.

“Estar del lado del Estado Islámico es necesario porque está dirigido por un emir, bajo una sola bandera, con una doctrina y aqidah (credo) comunes, y está en el camino de unir a la Ummah islámica”. Y porque “las filas del Estado Islámico son importantes porque nada puede unir los corazones de la Ummah Islámica excepto este Estado. Quien quiera hacer la yihad, no hay yihadista más puro que los muyahidines del Estado Islámico”, concluye el panfleto.

Sus razones son tan simplistas como peligrosos sus métodos de actuación, sobre todo después de que el ISPK haya asumido el papel que en su día tenía el perdido “califato” para entrenar y mandar terroristas a Occidente.