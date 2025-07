Qué es el Spice, la droga silenciosa que está convirtiendo barrios de Reino Unido en escenas de 'The Walking Dead'

Spice, también conocida como “marihuana sintética” o “droga zombi”, es una mezcla de hierbas secas rociadas con compuestos químicos diseñados para imitar el efecto del THC, el principal componente psicoactivo del cannabis. Sin embargo, su potencia puede ser hasta 100 veces mayor, y sus efectos son impredecibles, peligrosos y, en muchos casos, devastadores.

Aunque se fuma como la marihuana, el Spice no tiene nada de natural. Su composición varía constantemente, lo que dificulta el control de calidad y aumenta el riesgo de sobredosis. Los consumidores suelen experimentar alucinaciones, pérdida de consciencia, ataques cardíacos, psicosis, y en algunos casos, comportamientos violentos o completamente desconectados de la realidad.

En ciudades como Manchester y Dewsbury, el Spice ha generado una auténtica crisis social. Las imágenes de personas encorvadas, inmóviles o tambaleantes en plena vía pública han llevado a los medios a comparar estas escenas con episodios de The Walking Dead. Según Infobae, los consumidores parecen congelarse antes de colapsar, y los servicios de emergencia no consiguen un día de tranquilidad.

El Daily Mail ha documentado cómo Manchester se ha convertido en una "ciudad distópica salida de una película de terror", con usuarios de Spice retorciéndose en las calles durante la hora punta, vomitando sobre sí mismos o quedando completamente inmóviles frente a tiendas y paradas de autobús. Ambulancias son llamadas “docenas de veces al día” para atender casos relacionados con esta droga.

En Dewsbury, la situación no es menos alarmante. El mercado histórico ha sido tomado por traficantes y consumidores, especialmente de Spice. Los adictos se agrupan en puestos abandonados, algunos encorvados o inmóviles por los efectos de la sustancia, mientras los comerciantes denuncian el deterioro urbano y la falta de acción por parte del ayuntamiento.