Réne Trabelsi: "La principal entrada de divisas de Túnez es el turismo"

Los tunecinos solo han tenidos tres ministros judíos en toda su historia política. El primero de ellos fue Albert Bessis, durante el gobierno de 1955 con el que se alcanzó la independencia de Túnez. El segundo fue Andre Barouch, quien estuvo trabajando durante la presidencia de Habib en la administración de Bourguiba en 1956. El tercero y último es Réne Trabelsi, nombrado ministro de Turismo en noviembre de 2018. Empresario, nació en Djerba, una isla con una realidad paralela en la que conviven las tres grandes religiones monoteístas: islam, cristianismo y judaísmo, se inició en el estudio de la administración en Francia durante la década de 1990, para acabar creando su primera agencia de viajes, Royal First Travel, con un abanico clientelar de 300.000 viajeros al año, principalmente procedentes de Francia y Túnez y la que decidió aparcar para dedicarse plenamente a la política. Su carácter humorístico, así como su cercanía y su persistencia en lograr una buena convivencia entre judíos y musulmanes lo han convertido en una figura clave del gobierno de Túnez, en una época en la que el país intenta marchar hacia la democracia y la recuperación económica rodeado del caos que suponen los países limítrofes.

Cuando ocupó el cargo de ministro hubo manifestaciones dirigidas en contra de su condición religiosa. ¿Cree que hoy en día existe realmente tolerancia a nivel de la calle?

En general, la calle en Túnez es libre y tolerante. Las manifestaciones que se organizaron como consecuencia de mi nombramiento como ministro fueron de un grupo muy pequeño y muy nacionalista, que tiene vínculos, comerciales entre ellos, con la causa palestina y que quisieron hacer algo de ruido. Pero yo todos los días, al ir al trabajo, paso por la avenida principal y no tengo problema alguno. Y realmente lo que se respira es el ambiente de un país puramente democrático en el que también se permite que haya gente que esté en desacuerdo.

Usted nació en Djerba, considerada un paraíso multicultural en el que conviven en paz las tres grandes religiones. ¿Qué ha sacado de provecho de su juventud en esta isla y ha puesto en marcha ahora como ministro?

Vengo de una familia muy respetada e importante dentro de Djerba, siendo verdad que en ella conviven las tres culturas en armonía. Mi padre es presidente de la comunidad judía de Djerba y yo, durante mi años de instituto, fui jugador del equipo local, lo que me hizo ser un hombre muy respetado. Además, he sido “tour operador” durante 20 años antes de ocupar el cargo de ministro y me he encargado personalmente de reforzar el turismo que se puede ofrecer en Djerba. Y, por ejemplo, ofrecemos todos los años en mayo la peregrinación a los judíos. E incluso soy el fundador de un festival que dura tres días y en el que cantan juntos tanto musulmanes como judíos y cristianos.

¿Qué supone para Túnez compartir fronteras con un país tan inestable como Libia?

Es un ejemplo de cómo el Ejército tunecino ha reforzado mucho la seguridad en su frontera con Libia. Especialmente en la región sur de nuestro país, la cual necesita mantener relaciones con Libia para logar una cierta estabilidad.

¿Creé que con las medidas que se van a llevar a cabo van a conseguir que los tunecinos vuelvan a vivir del turismo, como hace unos años, entendiendo que era la principal fuente de ingreso del país?

La principal entrada de divisas que tiene Túnez es el turismo. Y, efectivamente, nuestra idea es que esos ingresos per cápita sigan aumentado. Y, de hecho, pensamos que van seguir aumentando al reforzar el turismo alternativo, como el rural, haciendo que este se desarrolle más aún.

¿Cree que la inmolación de un periodista de hace unas semanas, debido a las malas condiciones de vida, pueden repercutir negativamente en el florecimiento del turismo?

Con respecto a este desafortunado y lamentable incidente, primero hay que decir que este periodista era freelance autónomo, que no le habían pagado y llevaba un tiempo divorciado. Con lo cual no le estaba yendo muy bien. Y lo que no está claro es que hubiera decidido inmolarse. Se prendió gasolina encima y, con un vídeo que lo muestra, se ve como las personas que estaban alrededor y animadas por las masas quisieron inmolarlo con el objetivo de crear un golpe de efecto más grande debido a la proximidad del aniversario de la Revolución de 2011. De hecho, las personas que le prendieron fuego están detenidas y no pensamos que esto vaya a tener impacto alguno sobre las cifras del turismo dado que este fue un sucedo muy puntual.

Túnez ha recibido este último años 600.000 visitantes rusos. ¿Cree que Túnez esta intentando absorber este tipo de turismo, que antes iba a Egipto, pero que frenó de golpe a causa del atentado del avión del 2015?

Efectivamente y ya no solo en Egipto, en Turquía también ha tenido muchos problemas favoreciendo que muchos turistas rusos decidieran ir a Túnez. Al principio, tuvimos miedo que con la apertura de nuevos destinos en ambos países fuera a afectar a nuestro turismo en Túnez, el cual ya habíamos logrado atraer. Sin embargo, fue todo lo contrario. En 2018, Rusia aumentó la capacidad de visitantes y creemos que es porque han descubierto algo que no habían visto ni en Egipto ni en Turquía. Y, además, son los únicos, a día de hoy, que tienen los mejores vuelos chárter durante la temporada de invierno.