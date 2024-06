Muere María Renée, ganadora del reality "La isla", a los 34 años

María Renee Núñez, es conocida por haber sido la ganadora de la primera temporada del reality show de supervivencia "La Isla". La noticia de su muerte a los 34 años por razones desconocidas ha golpeado a los fans del programa que se emitía en la cadena mexicana TV Azteca.

María Renee, de 34 años y originaria de Hermosillo, Sonora, saltó a la fama en 2012 tras su participación en "La Isla", transmitido por Azteca Uno. Sus inicios fueron en el diseño gráfico y estuvo implicada en el mundo del entretenimiento y tras el reality se había convertido en una influencer con más de 30.000 seguidores en Instagram. Comprobando su actividad en redes sociales, Renee había publicado su último contenido a finales del mes de abril. María Reneé tenía una gran afición por los deportes, especialmente el ciclismo, el voleibol y el softbol, disciplinas en las que participó de manera activa durante su etapa escolar. Fue parte de varios equipos que llegaron a competir a nivel nacional.

Tras conocerse la noticia varios compañeros del programa han querido sumarse al pésame: “Mi Treasure, mi Rana René, mi María, ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, cómo nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en Paz María René”, escribió Tania Rincón, amiga cercana y excompañera de "La Isla". El mensaje iba acompañado de varias fotos de ambas. Otros destacados personajes de la televisión mexicana, como Adrián Patiño, Vanessa Claudio, Faisy y Andrea Escalona, también han querido dejar constancia de su pesar con mensajes a través de las redes sociales.