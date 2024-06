De Victoria Federica a María Pombo, los mejores looks de la alfombra rosa del Lola Lolita Land

La influencer más icónica de Instagram y Tik Tok nos ha dejado a todos boquiabiertos este fin de semana. Ha logrado posicionarse como una de las conocidas a nivel mundial, y es que, la tiktoker está atravesando uno de los mejores momentos en cuanto a su profesión como influencer se refiere, y es que, durante muchos meses ha estado preparando un gran evento que tiene lugar este fin de semana. Lola Lolita es, sin lugar a dudas, un referente para muchas chicas y ella lo sabe. Reconocida a nivel mundial por sus Tik tok bailando con los cantantes más conocidos, la joven ha puesto su nombre a su propio festival: Lola Lolita Land, ubicado en el Autocine de Madrid. Un universo rosa que reúne todos los elementos que representa a Lola Lolita, en el parque de atracciones los asistentes han disfrutado de las típicas atracciones de feria como la noria, coches de choque, la olla o el saltamontes. Han sido muchas las influencers que no han querido perderse uno de los eventos más icónicos del mes de junio, y es que, con el verano a la vuelta de la esquina, comienza la época de los festivales más icónicos como el Primavera Sound, y, por tanto, es momento de sacar a relucir los modelitos más festivaleros que podemos encontrar en nuestras tiendas favoritas. De Victoria Federica a María Pombo, ninguna influencer ha querido perderse el Lola Lolita Land.

Como era de esperar, al festival han acudido las influencers, actrices y periodistas más conocidos a nivel nacional, y es que, ¿quién va a querer perderse un evento de tal calibre y tan divertido? Ya te lo decimos nosotros, nadie. Por ello, todas ellas nos han dejado sus looks más glamurosos, casuales y muy llamativos, al más puro estilo de Coachella. María Pombo y su vestido más ochentero con un cinturón en la cintura, Rocío Camacho con vestido rosa al más puro estilo Barbie o Violeta Mangriñán con un pantalón vaquero de talle bajo y un top blanco muy en tendencia, todas ellas se han enfundado en looks que no han pasado desapercibidos. No nos podemos olvidar de la protagonista, Lola Lolita, con un espectacular vestido de corte 'cut out' rosa fucsia con brillos. Especial mención a Victoria Federica, con un look que ha conquistado a las chicas amantes de la moda más jóvenes con un pantalón vaquero en tono anaranjado, top asimétrico de efecto tipazo, unas zapatillas blancas y, como toque final (y protagonista del look), un cinturón marrón para enmarcar la figura. Sin más que añadir, nos caemos rendidas a los estilismos de las influencers más icónicas de nuestro país para el Lola Lolita Land.

Estos son algunos de los mejores looks de las influencers más icónicas de nuestro país que han disfrutado de una noche en el festival Lola Lolita Land.