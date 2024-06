España, la importancia de ser un equipo y no una selección

España es un equipo sin demasiadas estrellas, sin figuras individuales que lo tapen todo y el seleccionador, Luis de la Fuente, y los jugadores están convencidos de que esa es la mejor manera de acercarse al éxito en esta Eurocopa. Funcionar como un equipo, sin dejarse llevar por ambiciones exclusivas del individuo. Como hicieron ya los equipos que dirigieron Luis Aragonés y Vicente del Bosque entre 2008 y 2012.

«El mensaje es de solidaridad, de cohesión, de trabajo conjunto y eso es muy bueno. Individualmente tenemos un talento superior, tenemos mucha calidad y tratamos de poner ese talento individual al servicio del equipo», dice De la Fuente.

Y ese mensaje llega hasta los futbolistas. Especialmente a los más veteranos, que tratan de transmitírselo a los más jóvenes. «Lo que estamos creando aquí es que en vez de ser una selección seamos lo más parecido a un equipo, que estemos todos juntos y que afrontemos los momentos difíciles, que llegarán seguro en esta Eurocopa, como un equipo», asegura Álvaro Morata, el capitán de la Roja.

Equipo es la palabra que más se repite en el vocabulario de los internacionales españoles. «Me gusta llamarle equipo en vez de selección porque lo que estamos intentando formar es un bloque y un equipo que funcione bien y eso es lo que intentamos», reconoce Rodri. «La selección es la selección y los clubes son los clubes y cada uno hacemos cosas diferentes. Por eso es tan difícil hacer un equipo en una selección y es una cosa que llevamos intentando hacer desde hace tiempo», añade.

«Lo importante es que hay un gran grupo, que el año pasado se vio que se puede ganar y esa es la mentalidad que hay que tener», asume Jesús Navas, el más veterano del grupo. El capitán del Sevilla es el único superviviente de aquella época dorada en la que era uno de los jóvenes y ahora intenta transmitir aquellas experiencias a los más pequeños.

«Un torneo así, una competición larga, la ganan los equipos y creo que todos vamos a ser importantes, todos vamos a tener nuestro momento y que entre todos seguro que hacemos una buena competición», advierte Oyarzabal, que ya ganó la Eurocopa sub’21 en 2019 con Luis de la Fuente en el banquillo.

El jugador de la Real es uno de los que mejor conoce al seleccionador. Una ayuda para el grupo. «Luis siempre ha dicho que para él es muy importante el equipo, la unión de todos, el juego cambiará a nivel táctico dependiendo del partido y del rival, pero es importante que vayamos todos en la misma dirección, que en el equipo todos vayan juntos, que se ayuden unos a otros y que entre todos es más fácil sacar el objetivo adelante», asegura.

«Necesitaremos un buen equipo, una buena actuación de los 26 más allá de la unión que tenemos. Tenemos que conocer a los rivales, hacer un buen juego con nuestras ideas, pero más allá de todo ser un equipo», asume Unai Simón, el guardameta de la Roja.

España trata de que todos lleguen donde no puede llegar uno solo. Eso le da la tranquilidad a Luis de la Fuente de no tener que forzar a futbolistas que llegan con molestias, como sucede con Aymeric Laporte, que no se ha entrenado en los últimos días con sus compañeros y al que el seleccionador prefiere no forzar. «Podría jugar, pero habría que arriesgar y hemos decidido que no juegue. Tiene unas molestias y he decidido que no corramos riesgos. No va a jugar por precaución. Está entrenado, motivado y para mí hoy es uno de los mejores jugadores en su puesto», afirma el seleccionador. Pero antes que nada está el grupo y la integridad física de los futbolistas.