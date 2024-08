"Del río hasta el mar": multada en Alemania una manifestante propalestina por lanzar la misma consigna que Yolanda Díaz

Un tribunal de Berlín condenó este martes a una manifestante que participó en una protesta propalestina al pago de una multa de 600 euros por utilizar la consigna 'From the river to the sea, Palestina will be free' ("Desde el río hasta el mar, Palestina será libre").

El Tribunal del distrito de Tiergarten tuvo en cuenta en su sentencia que la protesta, que ocurrió el 11 de octubre del año pasado, se produjo poco después de los ataques del grupo islamista palestino Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

"En este contexto concreto la frase sólo puede ser entendida como una negación del derecho a la existencia de Israel y una defensa del ataque", justificó el fallo la jueza que presidía el tribunal, según un comunicado recogido por Efe.

La condenada, de 22 años, fue hallada culpable del delito de expresar aprobación de actos criminales, por lo que deberá pagar una multa diaria de 15 euros durante 60 días, en lo que, según los medios, es la primera sentencia en Alemania que castiga el uso de la citada consigna.

La prohibición de protestas contra la ofensiva israelí contra Gaza y la detención de manifestantes por el uso de ciertas consignas propalestinas ha sido objeto de gran controversia en Alemania.

El otoño pasado, el Ministerio del Interior alemán instó a la policía a perseguir penalmente el uso de la consigna 'From the river to the sea' o variantes similares, por considerarlo un símbolo de Hamás, y por tanto de una organización terrorista.

El pasado mes de mayo, la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, empleó este mismo lema en un vídeo de apoyo a Palestina, lo que le valió la protesta de las asociaciones judías por amparar el exterminio del estado de Israel.