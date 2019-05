Theresa May presentará su dimisión mañana, según "The Times"

Los británicos acuden hoy a las urnas para elegir a sus representantes en un Parlamento Europeo del que, según decidieron en el referéndum de 2016, quieren salir. Una paradoja más de las contradicciones en las que se mueve la política británica desde entonces. La votación, que la primera ministra se cansó de repetir que no se produciría, llega además con Theresa May preparándose para anunciar su dimisión este viernes, según ha informado el diario británico 'The Times'.

Según el citado periódico, se espera que anuncie su dimisión tras reunirse este viernes con Graham Brady, el jefe del Comité 1922, el órgano de gobierno del Partido Conservador en el Parlamento. Antes, ha convocado a su Gabinete hoy mismo, según ha reconocido un portavoz de Downing Street, residencia oficial de la primera ministra.

En una sucesión vertiginosa de los acontecimientos, también se ha anunciado que el Gobierno ha retrasado la publicación del proyecto de ley sobre el acuerdo del Brexit prevista para mañana. Una muestra más de las desavenencias que dividen al Gabinete de la “premier”. La publicación se posterga hasta la semana del 3 de junio, informó un funcionario gubernamental. Un portavoz de May ha señalado por su parte que la primera ministra “está escuchando las inquietudes” de sus colegas respecto al proyecto legislativo, que traslada al derecho británico el contenido del acuerdo de salida de la Unión Europea (UE), como vía alternativa para ratificar el tratado, que ha sido rechazado por el Parlamento en tres ocasiones previas.

La jefa del grupo parlamentario del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, dimitió este miércoles porque no cree que el Gobierno de May vaya a cumplir con el Brexit. Con Leadsom ya son 36 los cargos que han abandonado el Gobierno de May en el marco del Brexit. Sin embargo, esta dimisión se produce en un momento crítico tanto para la primera ministra, que podría vivir sus últimos días en el puesto, como para el divorcio entre Londres y Bruselas.

May lleva en la cuerda floja desde que el acuerdo del Brexit negociado por las partes naufragó por primera vez en Westminster, el pasado 15 de enero. En estos meses ha sumado otras dos derrotas parlamentarias que han desatado una grave crisis política. Pese a la presión que soporta, y el anuncio de “The Times”, todavía hay miembros de su Gobierno que dan por segura su continuidad. Por ejemplo el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, quien ha asegurado esta mañana que May seguirá siendo primera ministra durante la visita de Estado que realizará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de junio, lo que descartaría en principio una dimisión inminente.

La 'premier' se comprometió a dimitir una vez que el acuerdo del Brexit recibiera el visto bueno de sus señorías, y después de arrancar a la Unión Europea un último aplazamiento que ha dado a los británicos hasta el 31 de octubre para prepararse para el divorcio, con o sin pacto.