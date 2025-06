Trump dice que "la UE es muy desagradable" pero que aprenderá a respetar a EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este viernes que "la Unión Europea es muy desagradable" por aplicar "impuestos muy injustos" a las compañías del país, pero añadió que "pronto aprenderán a no serlo tanto". En declaraciones a los medios de comunicación desde el Despacho Oval, Trump afirmó que está en negociaciones con "Ursula (von der Leyen)", presidenta de la Comisión Europea, pero que se trata de "una situación muy difícil".

"Han sido increíblemente injustos con nosotros. Si miras a presidentes anteriores, fueron tratados muy mal. A mí me tratan bien porque lo entiendo, conozco el sistema. Y tenemos las cartas. Tenemos mucho más poder que ellos", afirmó. Trump añadió que la UE no quería negociar con EE.UU. hasta que anunció aranceles del 50 %. "En cuanto lo dije, vinieron a la mesa", declaró.

"El problema es que tienen muchos impuestos muy injustos que nosotros jamás impondríamos. Constantemente demandan a nuestras empresas, Apple, Google, todas ellas ante jueces que básicamente trabajan para la UE. Y emiten esas sentencias escandalosas", continuó.

El líder conservador recalcó que si alguien tiene que aplicar multas a esas empresas debería ser EE.UU.. "Si va a haber una multa, que se pague a Estados Unidos, pero ellos llevan años haciendo esto. La Unión Europea es muy desagradable. No hay duda, pero pronto aprenderán a no serlo tanto", explicó. Trump concluyó afirmando que hace un año EE.UU. no era respetado pero que ahora los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, China, Xi Jinping, y Corea del Norte, Kim Jong Un, lo hacen: "Todos respetan otra vez a nuestro país".