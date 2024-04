A Ucrania solo le quedan seis meses ante Rusia: el pronóstico de un ex alto mando del Ejército británico

La ayuda occidental no permitirá a Ucrania tomar la iniciativa y volver a la ofensiva contra Rusia. Este es el duro pronóstico lanzado por un ex alto mando del ejército de Reino Unido, Richard Kemp, quien sostiene que las municiones y armas estadounidenses y británicas permitirían a Kiev estabilizar la línea del frente, pero no recuperar las tierras conquistadas por las tropas de Moscú desde que comenzó la guerra en 2022.

Kemp, ex coronel del Ejército británico, advirtió que si Moscú es capaz de lograr un “éxito significativo” para el verano, no habrá más interés por parte de Occidente de seguir manteniendo el gasto en ayuda militar para el invierno. "Si bien el nuevo paquete de ayuda podría permitir mitigar esa situación, no permitirá que Ucrania tome la iniciativa y vuelva a la ofensiva", escribió Kemp en el Daily Telegraph.

Kemp, quien coordinó los servicios de inteligencia de Reino Unido en los ataques yihadistas de Londres en 2005 al frente del comité de emergencia Cobra, sostuvo en el pasado que los aliados occidentales no deberían descartar el asesinato del presidente ruso Vladimir Putin. El que fuera jefe de las tropas británicas en la guerra de Afganistán, afirmó que “la OTAN debería considerar todas las opciones para sacarlo del poder. Eso incluiría matarlo, aunque no es probable que sea algo viable o deseable”.

En el artículo del Telegraph, Kemp asegura que el fracaso de la gran contraofensiva de Ucrania del año pasado "puede atribuirse directamente a la negativa occidental a proporcionar ayuda militar adecuada". "La combinación de enormes pérdidas ucranianas y la falta de municiones permitió a las fuerzas rusas volver a la ofensiva y tomar la iniciativa estratégica en toda la zona de guerra", escribe el ex coronel.

A su juicio, Rusia ha logrado la supremacía aérea en muchas áreas, mientras que las defensas aéreas terrestres siguen siendo inadecuadas. "Otra es que una Ucrania cansada de la guerra simplemente no tiene suficientes tropas y después de más de dos años de duros combates parece reacia a lanzar la importante movilización que necesita".

Más ayuda en armas de EEUU

El miércoles, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda exterior de 95.000 millones de dólares que incluía apoyo militar a Ucrania, Israel y Taiwán. Dicho plan incluye 60.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, que según el Pentágono puede comenzar a entregarse en unos días.

Por su parte, Reino Unido anunció ayer el mayor paquete de ayuda británico hasta la fecha para los ucranianos, que incluye, entre otras cosas: 60 barcos; más de 1.600 misiles, incluidos los sistemas de defensa aérea y los misiles de crucero de largo alcance Storm Shadow; cuatro millones de cartuchos de munición para armas pequeñas; 400 vehículos, incluidos 162 vehículos blindados, y 160 vehículos antiminas Husky. Además de estos recursos del Ministerio de Defensa, Ucrania recibirá 500 millones de libras adicionales de Reino Unido para la compra de municiones, defensa aérea, drones y apoyo de ingeniería.

Von der Leyen, si gana Putin, cambiará la historia europea

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que una victoria del presidente ruso, Vladímir Putin, en la guerra contra Ucrania "cambiaría el curso de la historia europea", por lo que pidió a los Veintisiete que ayuden a Kiev militarmente. "La victoria de Putin no solo cambiaría el mapa, no solo enmascararía el rostro de la nación ucraniana, sino que cambiaría el curso de la historia europea. Nuestra Unión nunca sería lo mismo", aseguró Von der Leyen en un discurso en el Parlamento Europeo con motivo del vigésimo aniversario de la ampliación europea al este. La presidenta del Ejecutivo comunitario aseguró que "solo hay una forma de afrontar" esta situación, que "Putin solo entiende un único lenguaje, el de proporcionar a Ucrania medios para defenderse a sí mismo"