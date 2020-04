Chimy Ávila lanza un guiño a Barcelona y Real Madrid

El delantero de 26 años era una de las opciones que manejaba el conjunto azulgrana para reforzar su ataque en el mercado invernal. Sin embargo, la desafortunada lesión sufrida por Chimy Ávila, que le impedirá volver a jugar esta temporada con Osasuna, hizo que el argentino se cayera de la agenda del Barcelona. Pese a ello, no pierde la esperanza de poder jugar algún día junto a Messi o junto a Sergio Ramos en el Real Madrid.

El guiño del Chimy Ávila al Barcelona y al Real Madrid

“Tenía ofertas lindas de clubs grandes, aunque Osasuna es grande. Es un equipo chico, pero la gente es inmensa. Había clubes más grandes que me querían, pero cuando me lesioné no me afectó haber podido perder esa oportunidad. Quiero volver más fuerte que nunca. A Messi me tocó mirarle el número. A quién no le gustaría jugar con Messi... o con Ramos. O tener de compañero a Mata o a Banega, para que te meta la pelota redonda”, ha dicho Chimy Ávila.

Antes de caer lesionado, el atacante había anotado 11 goles en 22 encuentros. Dado que su cláusula con Osasuna es de 25 millones de euros, varios equipos estaban muy atentos a su situación. Uno de ellos, el Atlético de Madrid, llegó a contactar con Chimy Ávila según Mundo Deportivo. Simeone, técnico del cuadro colchonero, ya elogió públicamente al atacante argentino en rueda de prensa: “Ante todo, es un típico jugador también de Osasuna, que es un equipo peleón, fuerte, duro, que han mostrado que ha vuelto a Primera División para competir y para quedarse. Las características de Ávila son de mucho trabajo. Sanguíneo, que muestra mucha ayuda a sus compañeros y es un jugador que a nosotros nos gusta. Claro que nos gusta”.