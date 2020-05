Ángel Capa matiza su crítica a Simeone y al Atlético de Madrid

El técnico argentino, que en su día fue segundo de Jorge Valdano en el Real Madrid, criticó recientemente la propuesta que plantea su compatriota Simeone. Según Ángel Capa, ésta es “nefasta” para el fútbol, motivo por el que no iría nunca a ver al Atlético de Madrid.

En Página 12, ha dicho al respecto: “Se ha impuesto, en el mundo entero, no sólo en Argentina, un periodismo que en vez de relatar la realidad, la construye según los intereses de los dueños de los medios. La lógica empresarial impulsa a vender, que la realidad no moleste a la noticia. Y la noticia no sólo estará dirigida a defender los beneficios de la clase dominante, sino a ser lo suficientemente ruidosa y polémica para que atraiga y provoque”

“Hablé por televisión, de fútbol, sobre varios temas que me preguntaron. Entre ellos el Atlético de Madrid de Simeone. Dije que es elogiable lo que está consiguiendo. Que es histórico y admirable, aunque yo prefiero otro fútbol y que por eso no voy a verlo, pero no me impide reconocer los muchos méritos que tiene. Y lo que no comparto es el mensaje de que “sólo vale ganar” que suele decir Simeone. Califiqué a ese mensaje de nefasto para el fútbol porque para mí hay muchas otras cosas valiosas en un equipo. El mismo Atlético de Madrid llegó a dos finales de Champions y las perdió por detalles. ¿No vale eso? Para mí, sí, y mucho. Para ese mensaje, no, ya que lo único que vale es ganar”, ha proseguido Ángel Capa.

Ángel Capa afirma no haber atacado al Atlético de Madrid ni a Simeone

“Algunos medios levantaron la entrevista y titularon algo así como “Cappa carga contra Simeone”, “duro ataque a Simeone”, etc. Inclusive algunos hasta mezclaron y dijeron que cuestioné el mensaje que deja el equipo, cosa que no tiene nada que ver. No es la primera vez que ese periodismo tramposo modifica la realidad para provocar escándalo”, ha finalizado el entrenador de 73 años.