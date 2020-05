Iraola y Bolo, candidatos a relevar a Paco Jémez en el Rayo Vallecano

El técnico canario termina contrato con el conjunto franjirrojo al final del presente curso y todo parece indicar que el club no realizará movimiento alguno para extender la vinculación que les une. Tras casi llegar a las manos con Cobeño, director deportivo del Rayo Vallecano, y tras criticar abiertamente a Martín Presa por el ERTE, Paco Jémez tendría los días contados en el equipo madrileño. Andoni Iraola y Jon Pérez Bolo, técnicos del Mirandés y de la Ponferradina ya suenan como sus posibles recambios.

Según el periodista Ángel García, Iraola y Bolo son los favoritos para relevar a Paco Jémez al frente del Rayo Vallecano. Además de sus recientes encontronazos con la dirección deportiva y la presidencia del club, el técnico canario ha tenido problemas con la afición por la campaña de abonos y por el caso Zozulia.

Posible movimiento de sillas en los banquillos de 2A. A la posible salida de Iraola (apuntan a un 1 o al @RayoVallecano -donde también suenan mucho @jonbolo21 y a Rubén Reyes-) del @CDMirandes se le uniría la llegada de @o_fer21. Todo rumores, pero cuando el río suena... — AngelGarciaAlvarez (@cazurreandoenOK) May 22, 2020

El Rayo Vallecano podría ser un equipo puente entre Iraola y el Athletic

Pese a que Garitano extenderá su contrato hasta 2021, el Athletic no pierde de vista a Iraola, que ha llegado a las semifinales de la Copa del Rey con el Mirandés. “El Athletic son palabras mayores. Para mí sería algo más difícil todavía porque estaría en un sitio en el que las cosas que pasen alrededor me podrían afectar mucho. Ahora mismo es algo que no me planteo”, dijo Andoni Iraola recientemente al ser cuestionado por su posible regreso a San Mamés para tomar las riendas del conjunto vasco. ¿Será el Rayo Vallecano un equipo puente entre Iraola y el Athletic?