Urrutia cuenta cómo se gestó el regreso de Aduriz al Athletic

El que fuera presidente del conjunto vasco, a su llegada al club, tenía entre sus prioridades fichar al delantero. Josu Urrutia alcanzó un acuerdo con el Valencia y, un año después, en 2012, Aduriz pudo regresar al Athletic.

“Siempre habíamos dicho que nuestra obligación era intentar estar atentos a lo que podía mejorar el equipo y si era posible hacerlo. Lo de Aritz era una cosa que yo tenía entre ceja y ceja y nuestra Junta coincidía absolutamente. Al de cuatro días de ganar las elecciones me puse en contacto con él. Recuerdo que hablamos, me dijo que sí, que estaría encantado de venir y de compartir con nosotros el proyecto. Pero que lo veía muy complicado ese año porque estaban las plantillas casi cerradas y ellos marchaban de pretemporada. Me dijo que le iba a dar una vuelta, que le iba a comentar algo al presidente y me comentaba algo. Prácticamente lo dejamos cerrado un año antes de palabra. El presidente del Valencia cumplió su palabra y nosotros estuvimos encantados de que Aritz volviera al Athletic”, ha dicho el expresidente del conjunto vasco en Radio Euskadi.

Aduriz ha jugado en el Athletic hasta los 39 años

“Era difícil imaginar que iba a dar rendimiento así. Sí teníamos claro que iba a aguantar años también porque es un persona muy competitiva, que se ha cuidado mucho y que tiene un cuerpo que le acompaña para el deporte. Además su entrada al fútbol profesional fue algo tardía y hubo algunos años en los que tanto en el Athletic como en el Valencia no participó demasiado. Esto nos hacía pensar que su carrera se podía extender más que la de cualquier otro jugador”, ha añadido Josu Urrutia.