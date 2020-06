El Valencia quiere a Chimy Ávila

La crisis económica que ha propiciado el coronavirus llevará a los equipos a controlar el gasto que destinen a reforzarse cara al siguiente curso. Por ello, la cláusula de 25 millones de euros en la que está tasado Chimy Ávila le convertirán en una de las gangas del verano siempre y cuando demuestre que está plenamente recuperado de su lesión en este tramo final de la temporada. Uno de los equipos que está siguiendo al delantero de Osasuna es el Valencia.

Chimy Ávila podría ser el recambio de Kevin Gameiro en el Valencia

Así lo asegura El Desmarque, que señala que el conjunto che está dispuesto a hacer un esfuerzo para reclutar al argentino en sus filas. Dado que Kevin Gameiro termina contrato en 2021, el Valencia tratará de hacer caja por él este verano, un hueco que tendría intención de cubrir el club de Mestalla con el fichaje de Chimy Ávila. Cabe señalar que antes de caer lesionado, el atacante disputó 22 partidos en los que anotó 11 goles y repartió 3 asistencias, números que despertaron la atención del Barcelona. “Mi representante lo estaba manejando. Primero no se podía dar por el tema de comunitario, la única forma es si salía o se lesionaba un jugador de ellos. Pero me lesioné yo y después se lesiona Dembélé, todo al revés, pasó. Si no, entro como el chancho a la batata”, explicó Chimy Ávila al ser cuestionado al respecto en una entrevista para Fox Sports de la que se hizo eco Europa Press.