El Cádiz quiere sacar del Sevilla a Ibrahim Amadou

El centrocampista de 27 años, que la pasada temporada jugó como cedido en el Leganés primero y en el Norwich City después, no tendrá sitio en la plantilla de Lopetegui. Esto es algo que quiere aprovechar el Cádiz, que solicitará al Sevilla la cesión de Ibrahim Amadou.

Ibrahim Amadou podría ser el sexto fichaje del Cádiz

Según Radio MARCA, ambos equipos ya negocian al respecto. Además de por Ibrahim Amadou, el Cádiz y el Sevilla han negociado por Bryan Gil, otro futbolista que también ha jugado como cedido en el Leganés. Sin embargo, la llegada del extremo de 19 años al conjunto amarillo no ha terminado de concretarse. De momento, a la espera de cerrar el de Ibrahim Amadou, el Cádiz ya ha cerrado los fichajes de Jeremías Ledesma, Jens Jonsson, Sotres, Negredo, David Mayoral, Nano Mesa y Kike Carrasco.

Además de Ibrahim Amadou, Koundé podría abandonar el Sevilla

El conjunto inglés habría renunciado al fichaje de Koulibaly ante las altas pretensiones del Nápoles y mira al equipo andaluz en busca de un nuevo central. Aunque se había hablado de Diego Carlos, cuya cláusula de rescisión es de 75 millones de euros, el Manchester City prefiere pagar un poco más por Jules Koundé. El Sevilla, por su parte, se remitirá a su cláusula de 90 millones.

Jules Koundé, por su parte, ha asegurado que seguirá en el Sevilla esta temporada: “Soy jugador del Sevilla, estoy bien aquí. Hay una frase que repetimos mucho y a veces parece que se dice sin pensarlo, pero la realidad es que en el mundo del fútbol no sabemos nunca lo que va a pasar. De momento soy jugador del Sevilla y estoy muy concentrado en lo que tenemos que hacer como grupo. A día de hoy, me quedo en el Sevilla. Ahora mismo no pienso en un futuro a largo plazo, lo que sé es que estoy contento en el Sevilla y muy agradecido, porque es un honor estar en este club, en el que he crecido mucho. Soy feliz”. ¿Conseguirá el Manchester City hacer que cambie de opinión?