Tamara Gorro pide perdón por haber “perdido las formas” tras una movida con Garay

La influencer sigue reventando Instagran, Tik Tok o cualquier red social que se ponga por delante. Tamara Gorro ha protagonizado un divertido vídeo con Ezequiel Garay mientras éste quitaba la nieve y después ha querido pedir perdón a su marido por haber “perdido las formas”.

“La movida que acabo de tener con mi marido... No me ayudaba y me he enfadado...”, ha comenzado diciendo la modelo para cebar el vídeo. “Creo que he perdido las formas, pero no podía más... Y sí, os lo publico sin ningún pudor porque tengo razón. Pero flipo...”, añadía con mucha guasa Tamara Gorro.

Todo se trataba de una parodia de Tik Tok de una versión de Los Morancos con la que influencer arengaba a Ezequiel Garay a quitar la nieve.

Tamara Gorro ha desafiado a las bajas temperaturas en ropa interior por la Gran Vía

La mujer de Ezequiel Garay sorprendía ya con su primer posado de este 2021. Tamara Gorro publicaba una fotografía en ropa interior desde la Gran Vía de Madrid, una instantánea que ha sido muy comentada en Instagram.

“De Madrid al cielo”, escribía la influencer desafiando al frío que hace en la capital de España. Tamara Gorro usaba también recientemente su Instagram para mandar un mensaje a Ezequiel Garay después de que éste anunciase su regreso al fútbol. “Eres admirable, papá. Eso sí, te eché mucho de menos, pero todo es poco para tu bienestar. Iría contigo al fin del mundo”, escribía. De momento, el argentino espera ofertas para incorporarse a algún equipo en el mercado invernal.