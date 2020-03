Los tatuajes más significativos de Blanca Suárez al descubierto

View this post on Instagram

☆Transfers fosilizados pero bien conservados ☆ las limpiezas de cajones siempre traen sorpresas... los transfers de algunos de mis tattoos mas especiales (.. a la par que polémicos) He volado a los días en que viajé a Granada para que @andrea.m0rales me pinchara para dejar conmigo de por vida significados que sólo desprenden amor ♡ Os mando luz y fuerza ♡