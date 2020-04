Este es el discurso de Pablo Motos contra Pedro Sánchez que ha revolucionado las redes

Esta semana, al inicio de ‘El Hormiguero’, Pablo Motos hace un monólogo en el que da ánimos a la audiencia así como consejos para sobrellevar el coronavirus, y ayer el presentador no dudó en criticar la gestión de Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria por coronavirus en España. Un discurso que es tendencia ahora mismo en Twitter en España. “Cuando son atacados, se mueven todos a la vez simulando la silueta de un escualo con la boca abierta hacia el pez que les está amenazando. Si lo observas con detenimiento, verás que los peces se mueven a la vez. [...] Este misterio de la naturaleza demuestra lo bien que funciona el trabajo en equipo cuando el enemigo es grande. ¿Sabéis por qué? Porque no hay egoísmo. Me pregunto si los políticos podrían aprender de los peces. [...] ¿De verdad los políticos no vais a trabajar en equipo para mejorar la vida a la gente?”.

En un equipo de verdad, gana la mejor idea, no la que dice el que manda. Necesitamos políticos que trabajen en equipo #QuédateEnCasaEH14 pic.twitter.com/re5FHC8gYY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 14, 2020

“Lo cierto es que para que haya un equipo de verdad tiene que haber una propuesta honesta, sin politiqueo, tiene que haber respeto al adversario y tiene que existir la voluntad de que en un equipo de verdad gana la mejor idea, no la que dice el que manda, y más si el que manda lleva ya muchos errores cometidos. Quizá ha llegado el momento de afrontar la realidad, olvidar los egoísmos y ser un buen pez blanco".

Y por este discurso, Pablo Motos se ha convertido en tendencia en las redes sociales en España:

Espectacular repaso de Pablo Motos al (des)Gobierno de Pedro Sánchez.

Empieza la cuenta atrás para el cierre de "El Hormiguero".pic.twitter.com/pPEmbcfzHZ — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) April 15, 2020