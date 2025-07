El vestido de Zara que ha llevado Amelia Bono para una tarde de cumple con amigas (y que también aprueba Rocío Osorno)

Hay vestidos que, sin hacer demasiado ruido, se convierten en los más deseados de la temporada. Y este diseño de Zara lo ha hecho por partida doble. Primero lo vimos en Rocío Osorno hace un par de semanas, en uno de sus vídeos inspiración para looks de invitada. Y ahora lo ha llevado Amelia Bono para celebrar un cumpleaños al aire libre, demostrando que las prescriptoras de estilo españolas tienen claro cuál es el vestido comodín del verano: satinado, fluido, en rosa empolvado y con un efecto tipazo que no necesita de grandes artificios para triunfar.

Porque sí, cuando dos referentes tan distintos (y estilosas) como Rocío y Amelia coinciden, es señal de que estamos ante una de esas piezas virales que lo tienen todo: precio asequible, efecto wow al caminar y ese algo que solo vestidos como este transmiten. El problema: ya está agotado en la web. La buena noticia: aún podemos inspirarnos en él para nuestros próximos looks de invitada o planazos de tarde con amigas.

El vestido satinado de Zara más bonito de lo que llevamos de verano

Este diseño formaba parte de la colección de ZW de Zara, una de esas joyitas que vuelan en cuanto pisan redes, y tiene todo lo que nos apetece llevar en julio: escote halter con fruncido que realza los hombros, corte relajado que estiliza sin apretar y ese tejido satinado en tono rosa maquillaje que favorece a todos los tonos de piel, especialmente con un poco de bronceado.

Vestido satinado volumen zw collection, de Zara

Vestido satinado volumen zw collection. Zara

Amelia lo ha combinado con maxi pendientes dorados, rosa y turquesa, mini bolso con cadena dorada y melena suelta al viento, en un look de invitada relajada pero impecable. Nos imaginamos que en cuanto al calzado, la influencer madrileña haya apostado por unas sandalias de tiras doradas o a tono con el vestido aunque con la espectacular caída hasta los pies no se aprecie su elección.

Amelia Bono con vestido de Zara. @ameliabono

Sabemos que ya no está disponible en la web, pero eso no hace que nos deje de gustar (al contrario, lo convierte en aún más deseado). Este vestido representa a la perfección lo que queremos en verano: prendas que nos hagan sentir guapas sin esfuerzo, que fluyan con el calor y que nos acompañen en esos momentos donde lo importante es pasarlo bien. Así que si fuiste de las afortunadas y lo tienes en tu armario, enhorabuena: tienes en tu poder uno de los grandes éxitos fashionistas del verano 2025. Y si no, que no cunda el pánico: busca una alternativa con estas claves: satén + escote bonito + caída fluida y el resultado será igual de brillante que el de Amelia Bono.