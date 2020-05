Consejos e ideas para lograr que las prendas de tu armario duren más tiempo (y en perfecto estado)

View this post on Instagram

Ayer os contaba que @hm me había propuesto rescatar una prenda antigua y darle un toque diferente para usarla otra vez con ilusión! Pues aquí estoy con esta camisa que antes era blanca, ( casi todas mis camisas lo son) y me apetecía darle un toque diferente, con pieles de cebolla y un par de ollas, se ha convertido en una camisa con un color tierra que me encanta!!! Os explico como lo he hecho en stories, y os animo a que rescatéis alguna prenda, cortéis, bordéis, cosáis, tintéis... para alargar su vida más!! 🤍 #letschangefashion #takecare #encolaboracionconHM