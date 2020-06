Top moda, cosmética y modelos

En mayor o menor medida a todos nos gusta vernos bien. Llevar ropa que nos favorezca, zapatos cómodos, usar un maquillaje que haga lucir nuestra belleza y, al mismo tiempo, sea saludable para nuestra piel y bondadoso con el medio ambiente.

Es por esto que hemos preparado esta guía, con las mejores empresas entregadas a la tarea de hacernos sentir hermosos. En ella encontrarás firmas de moda y cosmética para todos los gustos.

Pero si lo que tienes es una empresa dedicada a la alta costura o la cosmética también queremos ofrecerte soluciones. Así que en nuestro artículo de hoy podrás encontrar empresas dedicadas a la representación de modelos o al packaging de productos de alta costura.

En primer lugar pudimos entrevistar a la gente de Akinolaude, una colección de moda femenina, con prendas versátiles para cualquier ocasión.

AKINOLAUDE

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cual es vuestro origen?

La colección femenina Akinolaude nació en 2014 marcada por sus estampaciones frescas y originales. El objetivo, ofrecer una línea desenfadada pero al mismo tiempo chic con patrones muy cuidados y énfasis en los detalles.

¿Cuáles son las novedades que presentáis de cara a la semana de la moda?

La colección Otoño Invierno 2020-21 “Urban Nomad” vera la luz este mes de Febrero en Momad Metropolis. Siguiendo la tendencia principal de la temporada “Folk Caravan”, ofrece combinaciones como el patchwork y estampados florales de inspiración batik en una paleta cromática pastel de tonos naturales. Abrigos furry, con mezclas de piel encerada o antelina se enmarcan con accesorios y pasamanerías que le dan un toque étnico.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes.

Akinolaude está dirigida a una mujer alegre y romántica, con espíritu joven que busca diferenciarse a través de una moda atemporal. Nuestros diseños le ofrecen prendas versátiles para el ocio y el trabajo, estando perfecta para cualquier ocasión.

¿Donde os podemos encontrar?

Distribuimos nuestras colecciones en unas 400 boutiques multi-marca distribuidas principalmente en Europa. Pueden consultar nuestras novedades en: www.akinolaude.com

www.akinolaude.com

info@akinolaude.com

También tuvimos la oportunidad de hablar con Koker, cuya marca se centra en ofrecer ropa para cualquier mujer.

KOKER

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector?

Llevamos 5 años y ya con más de 50 tiendas en 8 países.

¿Cuáles son los productos fundamentales que ofrecéis?

Nuestra filosofía consiste en ofrecer las necesidades de las clientas: Producción europea, novedades semanales, pocas unidades por diseño, ropa que siente bien a todo tipo de mujer, trato del personal exquisito y precios muy competitivos.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes.

La gran mayoría son mujeres de más de 34 años que buscan estar a la moda sin sentirse “vestida de vieja”. En España representa el 56% de la población y es la más olvidada.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Pues que ofrecemos lo que busca una mujer en una tienda de ropa y normalmente no tiene: imagen impactante, la ropa siempre expuesta en total look, atención por personal shopper, novedades semanales, ropa que sienta bien sin tener un cuerpo de modelo y precios económicos. Hoy en día esto es muy difícil de encontrar y además que la ropa no esté masificada, permitiendo a cada mujer sentirse especial es algo que es prácticamente imposible de encontrar fuera de KOKER

www.koker.es

info@koker.es

Telf: 673 531 811

Queremos presentar ahora a Península Vintage Clothing, una línea de ropa y complementos vintage..

PENÍNSULA VINTAGE CLOTHING

Nos dedicamos a la venta en tienda física y online de ropa y complementos vintage, recorremos medio mundo buscando prendas que tengan y cuenten una historia, como antiguos bolsos fabricados a mano en Italia, piezas de Balenciaga “Made in Spain” de los años 80 o Leví’s de los 90s aún con su etiqueta original.

Somos un equipo joven, pero con amplia experiencia en el sector y que apostamos por darle una segunda oportunidad a prendas bien lo merecen, dándoles valor y reduciendo así el impacto del conocido “fastfashion”.

Valoramos mucho la cercanía con nuestros clientes y por eso contamos con tienda en el centro de Málaga, este próximo mes de marzo abriremos en el centro de Sevilla nuestro segundo punto de venta.

Creemos que el futuro de la moda pasa por darle valor a sectores como el nuestro, así como poner el foco en una producción y consumismo más responsable, mientras tanto nosotros intentaremos aportar nuestro granito de arena desde el sur de la Península.

www.peninsulavintage.com

peninsulavc@gmail.com

A continuación hablaremos sobre Mercedes de Alba, una firma con amplia experiencia en el área de los eventos y ceremonias.

MERCEDES DE ALBA

Mercedes de Alba, firma de moda sevillana, cumple su 20 aniversario en un momento de plena expansión en el que cuenta ya con más de 50 puntos de ventas. Sus prendas artesanas, se realizan con mimo en un taller que huele a tradición y solera, pero en el que están presentes las últimas tendencias en diseño y patronaje.

Comunión y Ceremonia Infantil son sus fuertes, junto al sector de las novias, madrinas y arras, siempre desde su Atelier a medida y de forma exclusiva.

Las bases de Mercedes de Alba son su equipo de profesionales y su complicidad entre innovación y tradición en sus diseños, la exquisitez y calidad de sus materias primas y el buen trato personal: directo y cercano, consiguiendo así ganarse la confianza, el respeto y el afecto de sus clientes.

Otra de las claves del éxito de esta firma andaluza es su diseñadora Marina de Alba, que se encuentra siempre de manera personal atendiendo a diario en su Atelier, codo a codo con todo su equipo.

Mercedes de Alba ya está presente en toda España y este proceso de expansión, comienza a ser internacional participando en eventos de Moda en diferentes países.

www.mercedesdealba.com

En RIA Menorca tienen una larguísima experiencia fabricando menorquinas de lo más cómodas para los pies, con un proceso artesanal.

RIA MENORCA

RIA Menorca: tradición y diseño a tus pies.

RIA Menorca es una empresa familiar que lleva más de 70 años en la industria del calzado fabricando las originales abarcas menorquinas, siguiendo un proceso

artesanal y cuidando el más mínimo detalle para poner a tus pies un calzado de calidad, con el sello de garantía 'Avarca de Menorca'. El equipo de diseñadores de RIA trabaja cada temporada para crear nuevos modelos de menorquinas siguiendo las tendencias de calzado más actuales, usando para ello múltiples materiales, colores y suelas de diferentes estilos.

La unión de moda y tradición hace de las menorquinas RIA la elección perfecta para toda la familia. Los más pequeños de la casa se sentirán de lo más cómodos con ellas tanto para el día a día como en para las ocasiones más especiales. Un clásico renovado que no puede faltar en el armario de esta temporada.

RIA Menorca cuenta con más de 500 puntos de venta en España y está presente en países como Italia, Alemania, Singapur o Australia. Sus menorquinas también se venden online en https://www.ria.es.

www.ria.es

comunicacion@ria.es

También queremos presentar a la gente de Garrofé, una empresa dedicada al packaging de cosmética, perfumería y alta costura.

GARROFÉ

En Garrofé hacemos packaging de alta costura desde 1991. Somos expertos en el sector gracias a más de 25 años de experiencia, avalados por la publicación de 7 libros de diseño, que han tenido más de 500.000 copias; más de 300 premios nacionales e internacionales y más de 10 años formando a futuros profesionales en la Escuela de Diseño.

Destacamos por nuestro expertise en cosmética y perfumería, y por nuestra cercanía y nuestro servicio personalizado. Analizamos cuáles son las necesidades de nuestros clientes y creamos packagings que se adecuen a ellas, cuidando hasta el más mínimo detalle y manteniendo el toque artesanal que nos caracteriza desde nuestros inicios.

Nuestros clientes buscan la mejor opción para comunicarse. Buscan conceptos y valores diferenciales que les permitan crear vínculos con su público objetivo. Y nosotros los acompañemos a lo largo de este magnífico proceso, desde el inicio hasta el final. Planteamos el diseño, buscamos la forma y los materiales, el grafismo, nos adaptamos a las limitaciones del cliente y trabajamos juntos para conseguir el mejor resultado.

www. garrofe.com

hello@garrofe.com

93 208 15 30

En Toskani Cosmetics se especializan en los tratamientos estéticos que solucionan los problemas de la piel.

TOSKANI COSMETICS

Toskani, soluciones estéticas globales.

Los primeros productos Toskani se desarrollaron en su propio laboratorio en 1982. Los fundadores tienen una larga trayectoria farmacéutica. Eran productos específicos que respondían a una demanda precisa de profesionales de la estética. Desde entonces se ha construido un amplio portfolio de productos de cosmética médica distribuidos en más de 60 países. En 2019, inaugura oficinas nuevas.

Los valores de la marca son innovación, resultados, sostenibilidad, equipo. Cada día, el equipo se esfuerza para formular productos con ingredientes de alta calidad, preocupándose por el bienestar de sus consumidores. Tiene un equipo propio de ensayos clínicos en Barcelona para analizar los resultados de sus innovaciones y buscar novedosas combinaciones.

Toskani ofrece tratamientos estéticos para solucionar los problemas de la piel de manera 360o, es decir, dispone de productos de alta calidad para el pre y el post- tratamiento profesional, dispone también de ácidos hialurónicos inyectables.

La distribución se hace en centros de estética avanzados y médicos. La marca solo vende offline a través de su red de clientes pero invierte en campañas de medios globales omnichanel.

El punto de diferenciación es ofrecer una solución global para ayudar a mujeres y hombres a que se sientan mejor consigo mismos.

www.toskani.com

info@toskani.com

Telf: 93 844 78 25

También pudimos hablar con la gente de Delfy Cosmetics, una marca que combina su salón de belleza con la venta de sus productos.

DELFY COSMETICS

¿Cuánto tiempo lleváis en el sector y cuál es vuestro origen?

Delfy Cosmetics es una marca de cosmética que nació en 2015 y que actualmente está centrada en crecer en el mercado español, por este motivo, que decidimos abrir nuestra primera tienda en España, más concretamente en el CC. Maremagnum de Barcelona.

¿Cuáles son los productos fundamentales que ofrecéis?

La marca ofrece productos tanto de maquillaje como del cuidado de la piel (cremas, cremas exfoliantes, sérums, geles de ducha corporales, etc.) y del cuidado de las manos y de las uñas.

Nuestra nueva tienda en Barcelona, llamada Delfy Studio, nace de la necesidad de ofrecer un nuevo concepto de negocio. Hemos creado un concepto de negocio innovador, donde combinamos por una parte el salón de belleza y por otra parte, la tienda. Un espacio único para ofrecer el mejor servicio, con las últimas novedades del sector, con los mejores profesionales y productos de la mejor calidad.

Háblanos un poco del perfil de tus clientes.

Principalmente son mujeres de entre 16 y 45 años, con un poder adquisitivo medio, a las que les gusta cuidarse a un precio razonable, mujeres con un estilo de vida activo, sano y comprometidas con el medioambiente.

¿Qué consideras que os hace únicos o especiales?

Somos una empresa cercana con nuestros clientes y los productos que tenemos son pensando en la variedad que hay en ellos, no testamos en animales, es decir, son cruely free, y además, son hipoalergénicos para que cualquier persona pueda hacer uso de ellos.

www.delfycosmetics.com

delfy@delfycosmetics.com

Telf: 977 154 760

Para terminar, queremos presentar a FIFTH Management, una agencia de modelos y actores que apuesta por la versatilidad.

FIFTH MANAGEMENT

FIFTH Management es una agencia de representación de modelos, talentos y actores con más de diez años de trayectoria. Su sede está en Barcelona y cuentan con una oficina en Madrid. Sus valores son la cercanía, la profesionalidad y la horizontalidad.

FIFTH Management es una agencia que destaca principalmente por su cercanía y sensibilidad con sus clientes y sobre todo con sus modelos y talentos.

Cuenta con tres departamentos: moda, publicidad y representación de actores; trabajando constantemente para conocer las necesidades de sus representados.

FIFTH Management también es versatilidad. A nivel moda trabajan con firmas High Fashion, pero también con clientes de moda más comercial o e-commerce como Inditex y también con revistas de moda nacionales e internacionales como: Vogue, Glamour, Cosmopolitan, etc. A nivel publicidad, también trabajan con productoras y agencias nacionales e internacionales en todo tipo de proyectos: Coca Cola, Mercedes, Festina, etc.

Sus bookers trabajan 24/7 para encontrar el mejor fit para cada uno de sus representados.

FIFTH Management busca la “distinción” de sus modelos dentro del sector, no sólo por su imagen o look sino por su profesionalidad, por su actitud y por la motivación que intentan siempre transmitirles: FIFTH es profesionalidad en el valor humano.

www.5thmanagement.com

info@5thmodels.com

5th AVE MODEL MANAGEMENT S.L.

BALMES 278, 2o 2a LOCAL 21

08006 BARCELONA

Telf: 934 181 242