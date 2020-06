El vestido de Paula Ordovás y otros modelos de ensueño que podemos encontrar en la nueva colección sostenible (y solidaria) de H&M

View this post on Instagram

Estoy feliz de contaros que mañana a las 18h participaré en el primer Fashion Show virtual de @hm para presentar su Colección sostenible #ConsciousDresses junto con @meryturiel @albagalocha @paulagonu @lajedet y @natalialacunza 🌸💫 Todavía no os puedo decir mucho más, pero os confirmo que la entrada será libre para todo el mundo, podremos hablar en directo y pasarán muchas cosas 🤩✌🏼 ¡Espero veros a todos ahí! Ah! Y lo más importante: el 10% de las ventas de los artículos de la colección que presentaremos se donará al Fondo de Respuesta Solidaria Covid19 de la OMS 🤍 Os dejo el enlace para asistir en stories! #hmletschange #conciousdresses #EncolaboracionconHM @HM