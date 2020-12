Sara Carbonero sabe como llevar el look perfecto ‘made in spain’ (y súper rebajado): cárdigan, sombrero y pantalón de punto

¿Qué has hecho en este martes festivo en España? Sara Carbonero ha aprovechado para pasar una jornada en el campo con su familia con un look en tendencia total con sus prendas fetiche: cárdigan, sombrero y pantalón de punto. Además, la camiseta y la chaqueta son made in spain y de su marca. Un estilismo de esos que es perfecto tengas 20 o 40 años y que te quita 10 años de encima en el momento que te lo pones y hace que vayas muy en tendencia. Prendas que casi todas tenemos en nuestro armario y que son perfectas para unirlas en un look este invierno.

Cárdigan flecos.

Camiseta cuello caja planeta (19,99 €)