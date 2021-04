Cambiamos todos nuestras sudaderas por esta camiseta de rayas que combina con la falda bordada (MÁS BONITA) y Converse que quedan genial a los 20 y a los 50

Si en invierno has sido de las que ha llevado sudadera con falda y vestidos, como Carmen Gimeno, ahora las vas a querer llevar con la camiseta más bonita de rayas. Y es que nuestra influencer más 50 favorita siempre nos inspira con los mejores looks, y esta semana no podía ser menos. Un estilismo perfecto de entretiempo que necesitamos copiar ya de ya.

Y es que Carmen ha combinado una camiseta de rayas rojas y azules de Aire Retro, con falda larga de bordado azul de nueva colección de Zara y las zapatillas Converse que esta primavera no se van a quitar todas las expertas en moda. ¿Preparada para copiarla?

CAMISETA “PROHIBIDO PENSAR DE MÁS” (30€)

Camiseta rayas.

FALDA BORDADOS PERFORADOS (39,95€)

Falda bordados.

