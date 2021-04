Que tu primera compra del verano sea este vestido lencero rojo de Zara que Violeta Mangriñán ya ha estrenado en Lanzarote

Qué sí, que lo sabemos. Que las previsiones vuelven a dar lluvia toda la semana en Madrid, pero oye que nosotras nos trasladamos al verano en un chasquido de dedos o lo que es lo mismo, en un abrir y cerrar de Instagram cuando vemos a Violeta Mangriñán disfrutar del verano eterno en Lanzarote. Y no solo por el tiempazo que está disfrutando, ahora nos ha creado necesidad con este vestido lencero rojo de nueva colección de Zara que ha revolucionado a medio Instagram y ya está a punto de agotarse. Y cómo no, nos lo ha descubierto la cuenta de @violetamcloset, donde puedes encontrar todos los looks de la joven televisiva.

Un vestido rojo de esos que te hacen el look, que no pueden ser más sexys y que te lo pondrías tanto de día con una cazadora vaquera y unas botas cowboy, y de noche con una sandalias doradas. Sí, te gusta corre a por él porque el efecto Violeta Mangriñán ya ha hecho que se agote en la mayoría de tallas.

VESTIDO LENCERO SATINADO (25,95€)

