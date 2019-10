¿Compartir armario con tu madre? Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal dicen sí. Madre e hija han demostrado que, a pesar de contar con estilos muy diferentes, la diseñadora por su parte sigue una línea más sofisticada, aunque siempre con espacio para outfits en clave sporty , y la influencer se deja llevar por las tendencias y no duda en elegir piezas más arriesgadas como la chaqueta con aires rockeros que mostró hace apenas unos meses, también tienen gustos similares . Y la pasión por el color blanco parece ser uno de ellos.

Ayer, Vicky compartía en su perfil de Instagram el último look que había elegido para una tarde por tierras parisinas, un conjunto de pantalón y jersey en blanco, ambos de Zara. Una elección sencilla e ideal para el entretiempo que no solo se llevó el aprobado de sus seguidores, sino también el de su propia hija que no dudo en “robarle” el estilismo horas después.

Alba subió a su cuenta una imagen donde aparecía con el mismo look total white, a excepción del calzado, en este caso la influencer cambio las botas de piel y punta elegidas por su madre por unas de estilo truck, más habituales en ella.