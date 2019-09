Aretha Fusté triunfa en Milán con una camiseta de chico a modo de vestido

Milán se está llenado estos días de influencers, modelos y famosas para los desfiles de la ciudad italiana, y el street style siempre es nuestra mejor fuente de inspiración. Hoy no nos podíamos quedar con otro look que no sea este. El de Aretha Fusté. Y es que la influencer catalana ha deslumbrado a todos con este look de lo más original para asistir al desfile de Benetton. Una marca que había quedado un poco apartada del fenómeno Instagram e influencers de nuestro país y gracias a Aretha hemos recuperado por todo lo alto.