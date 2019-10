No solo los viajes y el relax hacen que Blanca Suárez pueda presumir de una piel radiante y hacernos creer que es la mismísima JLO , con un bronceado espectacular y un pelo suave y brillante. La actriz ha contado a través de Stories por medio de su perfil oficial de Instagram que cada mañana toma un suplemento nutricional que protege su piel, su melena y sus uñas . Sabemos dónde puedes encontrarlo y por qué puede beneficiarte.

El precio del envase mensual son 167 euros más gastos de envío porque se comercializan en Reino Unido. Sin embargo, como puedes ver en la web de la marca, se distribuyen a todo el mundo. La dosis diaria recomendada de estas pastillas es de cuatro unidades para notar sus efectos y se aconseja tomar dos cápsulas en el desayuno y dos en la cena. Sin embargo, si vamos a tomar café tendremos que ingerir las pastillas media hora antes o media después. Pueden tomar estos comprimidos tanto hombres como mujeres pero se desaconseja su ingesta durante el embarazo y la lactancia y en caso de que estemos tomando otros suplementos o medicamentos, deberemos consultar a un experto. De cualquier forma, si no seguimos una dieta equilibrada no podremos notar ningún beneficio. También es importante beber agua y hacer ejercicio diario. Recuerda que una dieta sana ya tiene todos los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y que los suplementos no deben tomarse a la ligera. Siempre es mejor contar con la supervisión de nutricionista experto o médico de cabecera.