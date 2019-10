Laura Matamoros deslumbra con el mono de cuero de la colección de Dulceida para Primark

Como pudimos ver hace algunos días, Laura, fiel apasionada del negro a la hora de vestir, sabe cómo conseguir que cualquier estilismo en negro sea de todo menos aburrido. ¿La clave? Aportar el toque diferente y original con los complementos . En este caso, la instagramer ha combinado el mono del gigante low cost con zapatillas de suela track de Prada, cinturón de Dior con hebilla dorada y bolso en rojo también de la maison, consiguiendo un look totalmente en tendencia.

La colección de Dulceida X Primark no estará a la venta hasta este jueves 24 de octubre pero siempre está bien comenzar a fichar algunas de las prendas con las que contará la línea. Este mono de efecto piel, que tanto ha gustado a los seguidores de Laura, seguro acaba siendo una de las prendas más virales. (No digas que no te lo avisamos).