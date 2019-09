Esta vez Dafne Fernández no es noticia por haber desafiado a la censura en Instagram (pues lo ha hecho en repetidas ocasiones e incluso estando embarazada). La actriz nos ha sorprendido esta vez con una imagen muy tierna que explica su forma de pensar respecto a la maternidad. La intérprete confirmó hace tiempo que "el primer mes es duro, pero no se dice". Y lo cierto es que creemos que las malas sensaciones deben de habérsele olvidado porque el pequeño Jon se ha convertido en el niño de sus ojos. Dafne no solamente se muestra orgullosa de su peque por medio de las redes sociales sino que además presume del increíble parecido que los une. La celeb ha subido a su perfil de Instagram una imagen de cuando era pequeña y sobre ella ha escrito un curioso mensaje.