Este body de Zara arrasa en Instagram y está a punto de agotarse

No hay semana que no tengamos una nueva prenda viral por la que suspirar o querer sumar a nuestro armario. Y esta vez es este body básico con cuello halter en cuatro colores: blanco, negro, rosa claro y khaki. El perfil de IG de Rosie Huntington-Whiteley es un claro ejemplo de como utilizar este body y ser la perfecta working girl en tu vuelta a la oficina. La top model se ha convertido de la noche a la mañana y gracias a sus looks en una fuente de inspiración diaria.