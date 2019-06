¿Quién no ha soñado alguna vez en pasear por su ciudad al más puro estilo Carrie Bradshaw? Oh, New York, New York. La tierra prometida, el lugar donde todo es posible, la ciudad a la que todo el mundo quiere viajar, pero no siempre es posible. Por eso, y como viene haciendo desde hace años, Seagram’s propone un viaje a la Gran Manzana sin moverse de la ciudad. Y en este caso, un New York renovado llega a Barcelona para ofrecer las mejores experiencias que la ciudad que nunca duerme propone a los neoyorkinos.

Desde este viernes 14 de junio al 14 de julio, llega a Barcelona un espacio exclusivo en el Hotel 1898 (La Rambla, 109) que acoge el pop up de Magnolia Bakery, donde es posible revivir una de las escenas más míticas de Sexo en Nueva York con uno de sus riquísimos cupcakes en la mano, la coctelería de los cocteleros con Dear Irving para disfrutar del mejor afterwork neoyorkino o lo último en la Gran Manzana para disfrutar del domingo, Bingo Brunch.