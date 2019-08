Merche: “Si mi novio fuera futbolista, ahora tendría más éxito”

Nos sentamos con Merche en plena promoción de su nuevo single, donde nos encontramos a una Merche totalmente diferente. Ya no se calla, ni quiere callarse. Se pone el mundo por montera y quiere que todo el mundo escuche lo que tiene que decir. Habla alto y claro. Y nosotros no podemos hacer más que escucharla. Una mujer con carácter, talento, que se sube a unos tacones y que no se avergüenza de nada. ¡Merche en estado puro!

'Lo que me dé la gana', single de presentación del nuevo disco... ¿Porque esta carta de presentación?

Estamos en un momento fundamental de la lucha de la mujer, que hace muchos años que llevan haciendo mujeres que para mi son heroínas. Pero este momento es muy importante. Yo en todos mis años de carrera he escribido a la libertad, que para mi eso es el feminismo. Ha quedado como una canción feminista, pero abarca muchas más cosas. Sabía que iba a tener su parte de controversia, pero necesitaba decir esas cosas que digo en la canción, el mensaje es lo único que importa.

Lo he querido hacer con esos ritmos latinos que están tan asociados al machismo para darle la vuelta. Tengo una hija de 8 años y no me mola, me paso el día diciéndole que en la vida no vamos a ser felices los cuatro... Yo llevo toda la vida mezclando estos ritmos con el pop, es una manera de llegar con un mensaje de respeto e igualdad a los jóvenes.

Un tema como himno feminista, ¿podríamos decir que es una evolución del 'Abre tu mente' de hace 15 años?

Exacto, del 'Abre tu mente' y de muchos otros temas. Podríamos decir que tengo 9 o 10 temas en mi carrera con mensajes a favor de la mujer. No es como han querido decir algunos ahora, que “a Merche le ha dado por el feminismo”. Y era una época que no era tan normal como ahora. Con respeto se puede decir cualquier cosa.

¿Qué le da la gana a Merche?

Yo soy antitaurina de toda la vida, y cada vez lo comprendo menos. Antes me callaba, ahora lo digo. Ya me apetece decirlo, formar parte de la lucha.

Me dice que hasta ahora se había callado y ya no...¿Cuál ha sido la chispa para ese cambio?

Ahora estoy contestona como diría mi madre. Empiezas a cumplir años y vas perdiendo la vergüenza. Te das cuenta que te has perdido de hacer muchas cosas por la vergüenza. Yo he cometido el error de escuchar cosas y callarme y hacer que no me daba cuenta y sonreir. Ya no tengo ganas.

¿Por ejemplo? Mi pareja, llevo seis años con él. He escuchado de todo. Con esta canción era la perfecta para que saliera Arturo y dar el mensaje. Para decir, sí señores amo a este señor y ha salido de un programa de televisión, de Gran Hermano (se ríe). ¿A que si estuviera con un futbolista molaría un montón? Vamos, es que si fuera novia de un futbolista mi carrera hubiera ido a mejor. Y ya estoy cansada. Estoy contestona. Y punto.

¿Podría decirme un ejemplo de alguna crítica que haya recibido por estar con Arturo?

Hace poco, un tonto me dijo que había quemado mis discos y me había borrado de todas sus listas de música. Fui a las fiestas del Orgullo Gay para cantar la canción 'Abre tu mente' y, justo antes de salir a actuar, para defender los derechos del colectivo LGTBI, un gay me dijo que había quemado mis discos por estar saliendo con Arturo. O sea, hola, ¿qué tal? ¿Estamos tontos? Me parece surrealista.

¿Ha notado el machismo en el mundo de la música?

Pues llevo 14 años diciendo que no. Pero claro, qué ocurre, que yo vivía como Alicia en el País de la Maravillas. Pero claro, que después de 17 años de carrera la gente aún se cuestione quién me hace las canciones solo tiene una explicación, que soy una mujer. Qué me pongo rubia, que me pongo minifalda, tacones y lo que me da la gana. ¿Alguién se cuestiona quién le escribe las canciones a Pablo Alborán que lleva menos tiempo que yo dedicandose a esto? Es la única explicación que me queda. Soy mujer.

¿Teñirse de rubio también es estrategia?

Lo he hecho porque a más de uno le cuesta entender que una mujer rubia componga y produzca sus propias canciones. Si fuera morena o tuviera una estética de compositora o me dejará los pelos de los sobacos crecer, todo sería diferente.