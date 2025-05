Aitana revoluciona las redes sociales con este bolso que está dando mucho de que hablar: ¿lleva una botella de aceite?

Una semana para el lanzamiento de su cuarto y esperadísimo disco, 'Cuarto Azul', el próximo 30 de mayo, Aitana se encuentra en Madrid inmersa en los ensayos para la presentación del que ha confesado que es su álbum "más íntimo" y personal, del que forma parte su hit '6 de febrero' y en el que colabora con artistas de la talla de Myke Towers, Alaska o Danny Ocean, que tendrá lugar el próximo martes en el Movistar Arena. Pero antes ha revolucionado las redes con este bolso, que según los compañeros de Europa Press, lleva una botella de aceite de oliva.

Y no es que nosotras queramos llevar la contraria a nuestros compañeros que la han visto en directo, pero la verdad es que por más que nosotras miramos las fotografías, no vemos la botella de aceite de oliva por ningún lado, y si una botella térmica de agua. Que ya sabemos chicas, que es muy importante estar hidratado, y más aún siendo cantante como Aitana. Y a pesar de que esta nueva etapa en su carrera está marcada por el azul, llegando incluso a cambiarse el color de pelo, ha dejado sin palabras a sus seguidores luciendo por las calles de la capital un look informal con un absoluto protagonista, un complemento tan sorprendente como llamativo en amarillo, uno de los tonos que más veremos este verano.

El bolso más viral de Aitana

Según describen los compañeros de la agencia que le han hecho las fotografías, Aitana lleva "un llamativo bolso en color amarillo en el que destaca una botella de aceite de oliva colgando, una de las señas de identidad de España en todo el planeta, que ahora se convierte en el gran protagonista de su look preferido para este verano". Aunque nosotras insistimos en que es una botella de agua, pero tendrá que ser la cantante catalana la que nos saque de dudas en las próximas horas o días.

Eso sí, de lo que no tenemos dudas es de que Aitana sigue llevando el azul como protagonista en este 'total look denim', con la estética dosmilera muy presente también en esta nueva etapa.