Así han lucido todas las celebrities, como Dua Lipa o Paris Hilton, en la gala Pre-Grammy 2024

Esta madrugada, día 5 de febrero, se celebra una de las galas más importantes de la industria musical: los Premios Grammy 2024. Como cada año, dicho evento tendrá lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y nosotros lo podremos seguir a través de Movistar Plus+. El año pasado, Rosalía ganó por segunda vez la categoría de Mejor álbum latino alternativo o de rock con su álbum 'Motomami'. Esta vez, Pablo Alborán se ha convertido en el único artista español nominado en la categoría Mejor álbum latino por su último disco, 'La cuarta hoja'. Bien es cierto que todos estamos expectantes con la gala de esta madrugada por saber quiénes son los claros ganadores y, también, para descubrir todos los looks de la alfombra roja por parte de las celebrities. No obstante, esta noche hemos podido disfrutar del evento Pre-Grammy 2024 de la mano de una multitud de actrices, cantantes y famosas, como Dua Lipa, Lana del Rey o Paris Hilton. Cada una de ellas han apostado por looks llamativos, así como con detalles en tendencia que acabamos de ver en la reciente Semana de la Moda.

La gala Pre-Grammy 2024 ha dejado una serie de lookazos a la altura del propio acontecimiento que viviremos dentro de pocas horas. Nos hemos fijado en la gabardina efecto cuero con apliques en dorado de Dua Lipa, pues es de la colección primavera-verano 2024 de Valentino presentada en la Alta Costura de París. Asimismo, la noche se ha definido por prendas de lentejuelas y colores llamativos a través de las fórmulas de los estilismos de Paris Hilton, Serena Williams y Shania Twin. Mientras que Lana del Rey se ha hecho con el vestido satinado ajustado que más favorece, Dove Cameron ha escogido un dos piezas de corsé y falda maxi en rojo. Sin embargo, Avril Lavigne sigue su personalidad hasta la saciedad con esta blazer oversize de cuadros y botas mega altas. También, hemos visto estampado animal print con el vestido palabra de honor de Victoria Monét, del diseñador Nicolas Jebran. En definitiva, los vestidos de colores llamativos y, también, protagonizados por los tonos oscuros, han sido los más llevados durante la gala Pre-Grammy 2024.

Dua Lipa con gabardina efecto cuero y apliques en dorado de Valentino

Clive Davis Pre-GRAMMY Gala ALLISON DINNER Agencia EFE

Paris Hilton con vestido de lentejuelas en dorado

Clive Davis Pre-GRAMMY Gala ALLISON DINNER Agencia EFE

Lana del Rey con vestido satinado en negro

Clive Davis Pre-GRAMMY Gala ALLISON DINNER Agencia EFE

Serena Williams con vestido escote corazón y mangas abullonadas

Fiesta en Beverly Hills y premios honoríficos: los Grammy aguardan su gran cita anual Armando Arorizo Agencia EFE

Shania Twin con conjunto de efecto metalizado de Christian Siriano

Fiesta en Beverly Hills y premios honoríficos: los Grammy aguardan su gran cita anual Armando Arorizo Agencia EFE

Dove Cameron con conjunto de corsé y falda maxi

Fiesta en Beverly Hills y premios honoríficos: los Grammy aguardan su gran cita anual Armando Arorizo Agencia EFE

Avril Lavigne con blazer oversize de cuadros y botas mega altas

Clive Davis Pre-GRAMMY Gala ALLISON DINNER Agencia EFE

Victoria Monét con vestido palabra de honor y animal print de Nicolas Jebran

Clive Davis Pre-GRAMMY Gala ALLISON DINNER Agencia EFE

La gala Pre-Grammy 2024 ha estado repleta de outfits de infarto por parte de todas las actrices, cantantes y celebrities.