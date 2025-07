Carmen Lomana deslumbra con vestido negro ‘cut out’ y sus sandalias doradas favoritas: el combo infalible del verano

Carmen Lomana lo ha vuelto a hacer. La socialité ha acaparado todas las miradas con un look elegante, sensual y absolutamente favorecedor, ideal para las noches estivales más sofisticadas. Lo ha lucido en un evento de la firma Cayumas, donde posó junto a un coche customizado en print ikat, y su estilismo fue tan potente como el vehículo que la acompañaba.

Se trata de un indispensable en el armario femenino, una pieza comodín a la que recurren las mujeres con estilo cuando no quieren arriesgar, cuando no saben qué ponerse y simplemente buscan la elegancia y sencillez. Puede adaptarse a cualquier situación gracias a la versatilidad que ofrece y resulta prácticamente imposible ir mal vestida si se lleva un vestido negro. Una vez más, Carmen demuestra que el estilo no tiene edad ni límites: solo actitud. Y si es con unas sandalias doradas de Isabel Abdo, mejor.

El look de Carmen Lomana para una noche de verano en Madrid

Carmen Lomana apostó por un vestido negro asimétrico con escote a un hombro, silueta entallada y sugerente abertura ‘cut out’ en la cintura, una fórmula perfecta para estilizar la figura y sumar un toque sofisticado sin renunciar a la tendencia. El diseño, de largo midi, combina elegancia clásica y modernidad a partes iguales. Pero si hay un detalle que remata el estilismo, son sin duda las sandalias doradas de tacón sensato firmadas por Isabel Abdo, una de las marcas favoritas de las insiders patrias. Carmen recurre a este modelo en numerosas ocasiones, y no es para menos: son cómodas, estilosas y el toque dorado aporta el punto de luz necesario a cualquier outfit de noche.

Como accesorios, Lomana eligió unos maxi pendientes dorados, brazaletes a juego y un bolso de rafia con asa corta, en un guiño sutil al estilo veraniego mediterráneo. El pelo suelto con ondas suaves y su clásico maquillaje glowy completan un estilismo impecable para una mujer sofisticada, segura de sí misma y que sabe cómo sacarse partido.