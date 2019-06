El 080 Barcelona Fashion desfila hacia la moda sostenible

La edición veraniega de la pasarela 080 Barcelona Fashion da el pistoletazo de salida esta mañana con los desfiles de las marcas Escorpion Studio, Teoh&Lea, Krizia Robustella, Agnès Sunyer, Naulover y Nicholas K, que presentarán sus colecciones más refrescantes.

En la pasarela también desfilarán Agnés Sunyer y Killing Weekend en la categoría de emergentes; las firmas Antonio Miró, Aubergin, Brain&Beast, Como un pez en el agua, Guillermina Baeza, Krizia Robustella, Lebor Gabala, Menchen Tomás, Oscar León, Teoh& Lea, Txell Miras y Mans Concept Menswear, que después de ser reconocida como mejor emergente en tres ediciones de forma consecutiva, aspira al premio en la categoría de mejor colección. Y grandes marcas como Maite by Lola Casademunt, Naulover y Custo Barcelona.

La apuesta de la 24 edición de la 080 Barcelona Fashion es la sostenibilidad. Se celebra de hoy al 28 de junio en el recinte modernista de Sant Pau y el último día en el puerto Marina Vela. La moda sostenible, la economía circular y la tecnología aplicada a la moda es la nueva línea a la que aspira 080 a partir de ahora, porque “el plan de aceleración de la moda catalana está orientado hacia tres ejes estratégicos: internacionalización, comercialización y la sostenibilidad y el fesh tech (la tecnología aplicada a la moda), que es donde estamos insistiendo más”, explicó Muntsa Vilalta, directora del Consorci de Comerç, Artesania y Moda de Cataluña. Y Marta Coca, responsable del Área de Moda y de la 080 añadió: “estamos recogiendo lo que está pasando en la sociedad”.

De los 27 desfiles que contará la nueva edición de la 080 Barcelona Fashion, tres son invitados internacionales: Nicholas K y Marrakshi Life, ambas de Nueva York, y Nous Étudions, de Argentina. Las tres aplican prácticas éticas y transparencia en la cadena de suministros. Las firmas debutantes en la pasarela catalana (además de All Sisters y Sonia Carrasco) son Narbon, Eñaut, Laura Vecino, y All That She Loves. ¡Qué empiecen los desfiles!