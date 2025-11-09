El impecable look de Kate Middleton con los pendientes favoritos de Lady Di en el Día del Recuerdo

Como te contábamos a primera hora de la mañana, este fin de semana es uno de los más especiales en la agenda de la Casa Real Británica. Ya que tiene lugar el servicio anual por el oficialmente conocido como "Remembrance Day" o "Día del Recuerdo". Si anoche se celebró en la capital londinense el tradicional Festival del Recuerdo en el que Kate Middleton presidió el palco de honor del Royal Albert Hall junto a su hijo, el Príncipe George, en la mañana de este domingo hemos vuelto a ver a la Princesa de Gales. Esta vez, acompañada de la Reina Camila en el icónico cenotafio del centro de Londres donde como cada año divisa el servicio militar desde un balcón.

Al igual que ocurrió en la noche de ayer, Kate apostó por un "total look" en negro, como símbolo de luto y apreciación por la memoria colectiva, sin dejar a un lado el poder de la moda como lenguaje silencioso, algo que la "royal" domina a la perfección en prácticamente todas sus apariciones. Así ha sido el look de Kate Middleton en el Día del Recuerdo 2025.

El poder de un abrigo negro como lección de estilo otoñal

Si hay algo en lo que las "royals" más estilosas de la actualidad parecen estar de acuerdo es en el poder de un abrigo negro como eje central de los looks más invernales, primero fue la Reina Letizia en su despedida rumbo a China quien optó por este básico del armario femenino y ahora ha sido Kate quien lo ha llevado con la misma elegancia que la monarca española. Y es que, como expertas en moda no se nos ocurre una prenda más atemporal para derrochar estilo sin esfuerzo cuando las temperaturas bajan.

La Princesa de Gales es una amante de los diseñadores británicos y cuenta en su vestidor real con una innumerable colección de piezas de firmas como Alexander McQueen, Self Portrait, Reiss o Catherine Walker. A la última pertenece el abrigo elegido por Kate en este "Día del Recuerdo", cabe mencionar que no se trata de una pieza nueva en el armario de la "royal", ya que lo lució en esta misma ocasión allá por 2022.

El look al detalle de Kate Middleton en el Día del Recuerdo

Más allá del impecable abrigo negro, los detalles son los que han conseguido elevar el estilismo de la Princesa a la categoría de lookazo. Para empezar, Kate apostó por una femenina y delicada blusa azul marino con cuello tipo volante de encaje que sobresalía el escote del abrigo. En cuanto a su cabello, escogió un escultórico tocado de "Lock & Co" acompañaba su melena castaña miel, algo más oscura que en últimas ocasiones donde la habíamos visto más rubia que nunca.

El look de Kate Middleton. Gtres

No podemos dejar de mencionar las joyas elegidas por la Princesa para esta solemne ocasión, los pendientes de perlas Collingwood que pertenecieron a su difunta suegra, Diana de Gales, y que fueron un regalo de compromiso del Príncipe Guillermo. Kate guarda con gran estima este par y solo los usa en ocasiones tan especiales como el Día del Recuerdo, de hecho ya es la cuarta vez que los luce desde el balcón del Cenotafio.