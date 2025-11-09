La Reina Letizia apuesta por el negro como compañero de altos vuelos estilísticos en su primer viaje a China

La Reina Letizia está lista para cruzar fronteras una vez más. Esta vez los monarcas se dirigen a China en un viaje de Estado que durará prácticamente toda la próxima semana, se espera que Letizia y Felipe estén de vuelta a España el próximo viernes 14 de noviembre. Durante su estancia el continente asiático, los Reyes tienen previstas varias reuniones tanto en la ciudad de Pekín como la de Chengdú. La primera de ellas irá a cargo del Presidente Xi Jinping y su esposa con una ceremonia de bienvenida. Este viaje institucional culmina la 20º celebración del aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre España y China.

Estamos acostumbradas a ver la Reina con vestidos de gala, o trajes sastre, pero en esta ocasión y teniendo en cuenta la longitud del viaje, no nos extraña que Letizia haya apostado por un estilismo mucho más cómodo. Además de tremendamente abrigado, para hacer frente a la ceremonia de despedida que ha tenido lugar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas antes de montarse en el avión junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares y del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Como un abrigo batín negro se puede convertir en toda una declaración de intenciones

A estas alturas del año estamos en esa época en la que los abrigos se convierten en la prenda principal de nuestros estilismos, la Reina ha demostrado en infinidad de ocasiones que un abrigo puede ser mucho más que una prenda funcional, y este modelo estilo batín lo confirma. De corte largo, ceñido a la cintura y con un cinturón que enmarca su silueta, es la definición misma de la sofisticación práctica. El negro, su color fetiche, refuerza esa idea de sobriedad elegante que tanto domina, mientras que el tejido estructurado aporta movimiento y caída sin perder su forma. El resultado: un estilismo que transmite autoridad, discreción y estilo atemporal tres cualidades que resumen a la perfección la esencia de la Reina Letizia.

El abrigo de la Reina Letizia. Gtres

El look al detalle de la Reina Letizia rumbo a China

Y aunque nos habría gustado ver lo que llevaba la Reina Letizia debajo de ese calentito y espectacular maxi abrigo, la bufanda que acompañaba a la monarca no nos lo ha permitido. Pero para eso tenemos nuestra imaginación, y teniendo en cuenta el estilo de la monarca, en nuestra cabeza nos la imaginamos con un jersey de punto o una blusa, en un sofisticado negro, por supuesto. Lo que sí hemos podido ver son los pantalones de corte relajado que aportan equilibrio visual y un bolso a tono de diseño estructurado. En los pies, unos botines de tacón medio, perfectos para un viaje de largo recorrido, demuestran que la comodidad no está reñida con la elegancia.

Detalle look Reina Letizia. gtres

Con el pelo suelto y ligeramente ondulado, Letizia ha vuelto a dar una lección de estilo minimalista, confirmando por qué es de una las mujeres de la realeza actual más elegantes. Un look impecable para comenzar un viaje que promete dejarnos muchos más. Y sí, estaremos muy pendientes de los estilismos que ha metido en su maleta, porque si algo tenemos claro es que la Reina Letizia no solo conquistará China con su agenda institucional… también lo hará con su impecable sentido del estilo.