Meghan Markle sorprende en Beverly Hills con el conjunto de jersey y falda más favorecedor para cenas de Navidad

En un fin de semana de grande relevancia para la Familia Real Británica con motivo del "Remembrance Day" o también conocido como "Día del Recuerdo", el Príncipe Harry y la Duquesa de Sussex, Meghan Markle, han reaparecido en la ciudad de Los Ángeles, concretamente en Beverly Hills para celebrar el 70 cumpleaños de Kris Jenner. Un evento privado al que han acudido los "royals" británicos junto a numerosas figuras públicas de la talla de Mariah Carey, Oprah Winfrey o Melanie Griffith entre otras.

Y por supuesto, no hemos podido dejar pasar la oportunidad de analizar la elección fashionista de la Duquesa de Sussex, y el guiño del Príncipe con su broche amapola roja, símbolo del "Remembrance Day" que los miembros de la familia real británica lucen cada año como gesto de respeto hacia los veteranos de guerra. Una señal de que a pesar de estar a kilómetros de distancia el hijo pequeño del Rey tiene sus raíces más que presentes.

Azul + negro: la combinación estrella de las Navidades 2025

Cada vez queda menos para las esperadas festividades navideñas y nosotras no podemos hacer otra cosa que buscar inspiración en clave fashion allá donde la haya, y resulta que el estilismo con el que Meghan ha acudido al cumpleaños de Kris Jenner lo tiene todo para colarse en las listas de mejor vestidas en cenas de Navidad. Durante años esta combinación cromática fue un no rotundo y, sin embargo, hoy es uno de los binomios más elegantes del armario nocturno. El azul noche y el negro se funden sin competir: el primero aporta profundidad y luz fría; el segundo, estructura y sobriedad. Juntos dan un resultado pulido, moderno perfecto para cenas de empresa, cócteles y noches de diciembre.

El look de Meghan Markle. Gtres

El truco está en jugar con las texturas y dejar que el contraste sea sutil, casi imperceptible a primera vista, como ha hecho Meghan: no hay estridencias, solo una paleta sofisticada que alarga la silueta y suma porte inmediato.

El look de Meghan Markle, al detalle (y cómo copiarlo en clave fiesta)

La duquesa optó por un jersey de punto fino azul noche, de cuello cerrado y manga larga, ceñido al cuerpo para equilibrar volúmenes. Lo combinó con una falda negra de cintura alta con drapeado lateral y abertura estratégica: cero excesos, 100% efecto tipazo. Remató con sandalias minimalistas de tiras en negro, un bolso de mano fruncido en tono oscuro de acabado aterciopelado, pendientes largos dorados que iluminan el rostro, brazalete también en dorado "Love" de Cartier y el pelo recogido en un moño pulido.

Meghan Markle y el Príncipe Harry. Gtres

¿La guía rápida para replicarlo? Top azul marino ajustado + falda negra con caída, sandalias negras o salones en puntera, joyas doradas y clutch con textura. Un look infalible para Navidad 2025 que funciona igual en una cena íntima que en un evento más formal, y que demuestra que el dúo azul/negro es la forma más sencilla de ir impecable en clave lujo silencioso.