Kate Middleton deslumbra en el concierto por el Día del Recuerdo con un elegantísimo vestido negro y la compañía de su hijo George

Cada vez que Kate Middleton aparece en la esfera pública está claro que los flashes van a ir directos a ella, y eso es justo lo que ha pasado en la tarde noche de ayer, sábado, en la capital londinense. ¿El motivo? Este fin de semana se celebra en Inglaterra el conocido "Día del Recuerdo"con motivo del festival anual del recuerdo de la legión británica o también conocido como el 'Remembrance'. Y aunque el año pasado su aparición fue de lo más esperada y aclamada, la de este año no se ha quedado atrás.

La Princesa de Gales no ha estado acompañada por su marido el Príncipe Guillermo, pero sí de otro de los hombres más importantes de su vida, su hijo el Príncipe George, quien ha debutado en este evento tan importante para la Casa Real Británica con tan solo 12 años. A Kate la hemos visto tremendamente sonriente durante el acto, y al pequeño sin dejar un segundo la sombra de su madre. Una estampa de lo enternecedora que estamos seguras de que ha copado las portadas de los diarios británicos en esta mañana de domingo en Inglaterra.

El impecable look de Kate Middleton en el Royal Albert Hall

Además, de esta estampa familiar nosotras no hemos podido pasar por alto el impecable estilismo con el que la "royal" británica nos ha dejado sin palabras. Es cierto que el "dress code" en este tipo de eventos deja poco espacio a la creatividad fashionista, pero Kate ha vuelto a superarse con su elección. Por algo es una de las mujeres de la realeza actual con mejor gusto y armario, todo hay que decirlo.

Si el año pasado para este mismo evento vimos a una Kate recién recuperada de su enfermedad con una elección muy "british" y una de sus prendas fetiches cuando bajan las temperaturas, siendo estas los vestidos tipo blazer o abrigo en un negro impoluto por supuesto, este año la hemos visto con un vestido negro de manga larga con cuello babero blanco firmado por Alessandra Rich, una de sus diseñadoras fetiche, y una elección que encierra múltiples lecturas. Además de ser un homenaje a la sobriedad y la tradición británica, este tipo de cuello con puntilla evoca el aire victoriano que tanto ha inspirado a la moda contemporánea y que Kate domina a la perfección.

El look de Kate Middleton. gtres

El look, perfectamente equilibrado entre lo solemne y lo femenino, se completaba con medias negras, salones de ante y joyas discretas, en especial su icónico broche con la amapola roja, símbolo del Remembrance Day que los miembros de la familia real británica lucen cada año como gesto de respeto hacia los veteranos de guerra. Un detalle que Kate nunca olvida y que refuerza su imagen de princesa comprometida y profundamente consciente de su papel institucional.

La próxima cita de la Princesa de Gales: el 'Sunday Remembrance'

Tras su aplaudida aparición en el Royal Albert Hall, todos los ojos estarán puestos en la Princesa de Gales este domingo, cuando participe en el "Sunday Remembrance" desde el balcón del Ministerio de Asuntos Exteriores, frente al cenotafio de Whitehall. Como marca la tradición, Kate seguirá la ceremonia junto a la Reina Camila y otras figuras femeninas de la familia real, mientras el Príncipe Guillermo y el Rey Carlos colocan las coronas conmemorativas.

Kate Middleton el "Remembrance Day" 2024. gtres

Cada año, su presencia en este acto se convierte en uno de los momentos más esperados del otoño británico, no solo por su significado histórico, sino también por el elegante estilismo con el que Kate Middleton vuelve a recordarnos por qué es una de las "royals" mejor vestidas del mundo.