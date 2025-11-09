El príncipe George debuta en el Festival del Recuerdo: un activo valioso para la Casa Real británica

El príncipe George, de doce años, se unió por primera vez al resto de la familia real en el Festival del Recuerdo en el Royal Albert Hall de Londres, celebrado anoche. Su padre, el príncipe Guillermo, en Brasil con motivo del Premio Earthshot y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, no pudo asistir y fue él quien ocupó su lugar al lado de la princesa Kate Middleton.

Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El Festival del Recuerdo rinde homenaje al servicio y sacrificio del personal de las Fuerzas Armadas británicas y de la Commonwealth, tanto veteranos como en activo. En el acto estuvieron también presentes el rey Carlos , la reina Camila, los duques de Edimburgo, la princesa Ana y su esposo, el vicealmirante Sir Timothy Laurence.

A su llegada, los asistentes pudieron comprobar el estirón de George en estos últimos meses. Su debut en el evento coincide con el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y el 25 aniversario del levantamiento por parte del Gobierno británico de la prohibición de que los gays, lesbianas y bisexuales sirvieran abiertamente en las fuerzas armadas.

El acto contó con las actuaciones de Rod Stewart, Sam Ryder y Keala Settle. También se escuchó la música interpretada por la Banda Central de la RAF, los RAF Squadronaires y la Banda de los Royal Marines de Su Majestad.

En los últimos meses, George ha asumido un papel más relevante. En mayo, hizo una aparición sorpresa en una recepción en el Palacio de Buckingham al inicio de las conmemoraciones del Día de la Victoria en Europa. Vestido con un elegante traje azul marino y corbata del mismo tono, en esa ocasión el joven príncipe conversó con algunos de los veteranos junto a su padre y escuchó con atención los relatos de sus vivencias bélicas.

Qué legado recibirá George

En septiembre, el príncipe Guillermo habló abiertamente sobre el futuro de George como rey. "Es una pregunta interesante y un asunto importante. Porque hay muchas cosas que considerar al respecto. Pero, obviamente, quiero crear un mundo en el que mi hijo se sienta orgulloso de lo que hacemos, un mundo y un trabajo que realmente impacten positivamente en la vida de las personas", comentó en el programa The Reluctant Traveler with Eugene Levy.

El heredero se tomó un tiempo para reflexionar sobre el futuro de la monarquía británica. "Creo que es muy importante que se mantenga la tradición, y la tradición tiene un papel fundamental en todo esto, pero también hay momentos en los que uno se pregunta: ¿Sigue siendo adecuada hoy en día?". Y concluyó: "¿Sigue siendo lo correcto? ¿Seguimos teniendo el mayor impacto posible? En resumen, me gusta cuestionar las cosas".

Han sido unos meses difíciles para la familia real tras el triste fallecimiento de la duquesa de Kent en septiembre y la revocación de los títulos de Andrés Mountbatten-Windsor, que fue oficialmente despojado de sus títulos mediante una anotación en las Patentes Reales que dice: "El rey ha tenido a bien, mediante Patentes Reales bajo el Gran Sello del Reino, de fecha 3 de noviembre de 2025, declarar que Andrés Mountbatten-Windsor ya no tendrá derecho a ostentar ni disfrutar del tratamiento, título o atributo de "Alteza Real" ni de la dignidad titular de Príncipe".