La Infanta Elena, invitada de boda en Marbella con un look sobrio y sofisticado: blazer blanca, broche floral y guiño setentero

La Infanta Elena ha vuelto a demostrar que tiene un estilo propio, inquebrantable y muy reconocible. Su presencia en la boda de Luis Astolfi Jr. y Cristina Serranoen Marbella no ha pasado desapercibida, y no solo por el revuelo mediático que genera su figura, sino también por el estilismo que eligió para la ocasión, entre la discreción, la elegancia y un claro sello personal.

Además de su look, lo que más llamó la atención fue su complicidad con el novio, Luis Astolfi Jr., hijo del que fuera su gran amigo (y presunto amor de juventud), Luis Astolfi padre. Tal y como se rumoreó, entre ellos existió una relación sentimental en el pasado, y aún hoy mantienen una estrechísima amistad.

La Infanta Elena como invitada de boda

Para esta celebración al aire libre con aires de sofisticación andaluza, la Infanta Elena optó por un conjunto de dos piezas en tono crudo, compuesto por una chaqueta tipo blazer con botones dorados y una falda midi fluida con estampado geométrico en tonos mostaza, burdeos y azul. Un look original y muy en la línea de su estilo, que recuerda al espíritu setentero que tanto le gusta. Pero el detalle más llamativo fue, sin duda, el gran broche en forma de flor en color mostaza, que lució sobre la solapa de la chaqueta. Este adorno no solo aportaba color y textura al look, sino que reforzaba ese aire boho chic con el que la infanta se siente cómoda en los eventos más relajados.

La Infanta Elena derrochó complicidad con el novio, Luis Astolfi Jr. Cortesía

El cabello suelto con raya al medio, sin apenas maquillaje y una actitud relajada completaron el estilismo de una invitada que siempre deja claro que las tendencias le importan poco: lo suyo es el estilo personal, sin artificios y con toques muy suyos.