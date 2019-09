Motívate para volver al gimnasio con esta bolsa de deporte

A ver, que se supone que en Lucía Be han diseñado una bolsa de deporte. Pero dicen que llevan unos meses utilizándola como bolso. Y no nos extraña, porque ha sido verla y entrarnos ganas de volver al 'gym'. Así que si sois de las que aún no ha puesto un pie en el gimnasio este mes de septiembre y siempre tiene una excusa para no ir (como nosotras) esta bolsa será tu máxima inspiración para volver a pisar las clases de pilates (sí, aburrimiento total). Pero como diría La Vecina Rubía, si es rosa y brilla (como esta bolsa de deporte) nada puede ir mal.