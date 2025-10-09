Rocío Osorno encuentra en Zara los pantalones de leopardo perfectos para elevar cualquier look

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer. La influencer sevillana, conocida por su elegancia natural y su olfato para detectar las tendencias antes que nadie, ha encontrado en Zara la prenda estrella que promete revolucionar el otoño: unos pantalones de leopardo de efecto terciopelo que ya se han convertido en objeto de deseo entre sus seguidoras.

En sus últimas historias de Instagram, Rocío compartía un adelanto de lo que será, sin duda, uno de los looks más comentados de la temporada. Con la frase “Os enseño un adelanto”, mostraba un conjunto que combina sofisticación, personalidad y ese toque atrevido que tanto caracteriza su estilo: una blusa blanca fluida con hombreras y los pantalones de estampado animal más buscados del momento.

El pantalón de leopardo más viral de Zara

La pieza pertenece a la línea ZW Collection Limited Edition de Zara y tiene un precio de 69,95 euros. Se trata de un pantalón flocado con estampado animal, confeccionado en un tejido de base vaquera y con un acabado que imita el tacto suave del terciopelo. Su corte balloon y el tiro medio con trabillas le aportan estructura y movimiento, convirtiéndolo en una prenda tan cómoda como favorecedora.

En palabras de la propia Rocío, es “el pantalón de leopardo definitivo”. La influencer ha adelantado que ya ha grabado varios looks con él, lo que anticipa una auténtica oleada de inspiración en redes. No es para menos: el estampado animal vuelve con fuerza esta temporada, pero en clave más sofisticada y combinable que nunca.

Cómo combina Rocío Osorno los pantalones de leopardo

Para su primer look con esta prenda, Rocío apostó por una blusa blanca con hombreras de H&M (29,99 euros), una opción que aporta contraste y equilibra el atrevimiento del print felino con la elegancia del blanco puro. Además, añadió un cinturón de cadena dorada, un accesorio que refuerza el aire setentero y glamuroso del conjunto.

Pantalones Zara. Instagram @rocioosorno

El resultado es un estilismo que combina la feminidad más clásica con una dosis de fuerza y personalidad. Perfecto para una comida especial, una cena con amigas o incluso para llevar con una blazer y tacones a la oficina si se busca un toque más atrevido.

Agotados… pero irresistibles

Como era de esperar, los pantalones ya aparecen agotados en la web de Zara, aunque la firma ofrece la opción de “ver similares”. Y no sorprende: pocas prendas logran captar tan bien el espíritu de la moda actual —audaz, versátil y con guiños retro— como esta.

Vaqueros leopardo. Zara

Una vez más, Rocío Osorno demuestra que sabe cómo convertir una prenda de Zara en un fenómeno viral, combinando piezas asequibles con su inconfundible sello de elegancia. Si había alguna duda de que el leopardo volvería a rugir este otoño, ella acaba de confirmarlo.