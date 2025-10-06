Los vaqueros de Zara que Rocío Osorno ha agotado (y que todas queremos para otoño)

Hay prendas que pasan de ser una simple compra a convertirse en una auténtica obsesión. Lo último en conseguirlo son unos vaqueros de Zara que Rocío Osorno ha mostrado en su cuenta de Instagram y que, como era de esperar, ya están agotados. Una vez más, la influencer sevillana ha vuelto a demostrar su poder a la hora de marcar tendencia y convertir cualquier look en viral.

El pantalón que más estiliza del otoño

El modelo en cuestión pertenece a la ZW Collection de Zara, la línea más cuidada y minimalista de la firma. Se trata del pantalón Balloon Pliegue, confeccionado en denim azul oscuro, con tiro medio, corte relajado y pierna ancha. Su estructura amplia, combinada con el pliegue lateral y los pespuntes contrastados, logra ese equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia que lo hace apto para cualquier ocasión.

Vaquero. Zara

Disponible en la web de la marca por 39,95 euros, el pantalón contaba con todos los ingredientes para triunfar: diseño favorecedor, tejido de calidad y un aire sofisticado que recuerda a los vaqueros premium de firmas de lujo. No ha hecho falta más que un vídeo de Rocío Osornopara que desapareciera en cuestión de horas.

Rocío Osorno y el look que arrasa en redes

Rocío Osorno compartió los vaqueros dentro de uno de sus últimos Reels, en el que mostraba diferentes ideas de estilismos para la nueva temporada. En él, los combinó con un top negro ajustado, sandalias de tacón fino en color rojo y accesorios minimalistas. El resultado: un look sensual, elegante y con ese punto effortless que define el estilo de la sevillana.

En sus stories, la influencer también compartió las referencias de las prendas, confirmando que se trataba del “Pantalón Balloon Pliegue ZW Collection” (ref. 8307/247), ya agotado en la web de Zara. Y, como suele ocurrir con cada prenda que muestra, el efecto fue inmediato: los comentarios y mensajes pidiendo el enlace se multiplicaron, y el diseño se convirtió en uno de los más buscados del momento.

El poder del denim oscuro

Este modelo demuestra que el denim oscuro vuelve a ser protagonista este otoño. Más elegante que el azul clásico y más versátil que el negro, es perfecto para construir looks tanto de día como de noche. Además, su caída fluida y su patrón ancho ayudan a alargar visualmente la pierna, lo que lo convierte en un auténtico aliado de estilo para todo tipo de cuerpos.

Combinado con camisas blancas, jerséis de punto o incluso blazers, este vaquero promete convertirse en la base de los looks más virales de la temporada. No es de extrañar que haya sido precisamente Rocío Osorno —una de las influencers más influyentes en materia de moda— quien lo haya puesto en el radar de todas.

Agotados, pero con lista de espera

En la web de Zara ya figura el temido cartel de “agotado”, pero las usuarias no pierden la esperanza. Son muchas las que han activado la opción de “avísame cuando vuelva”, dispuestas a hacerse con ellos en cuanto reaparezcan.

Cómodos, favorecedores y con ese aire de lujo silencioso que define la nueva estética de Zara, los vaqueros “Balloon Pliegue” ya son el vaquero más deseado del otoño. Y sí, todo apunta a que cuando vuelvan a estar disponibles, volverán a volar.