Susanna Griso celebra su 56 cumpleaños con la chaqueta de lentejuelas de Zara que todas vamos a querer este otoño

Susanna Griso está de celebración y, como siempre, lo ha hecho fiel a su estilo: elegante, natural y con ese toque sofisticado que la convierte en una de las mujeres más admiradas de la televisión. La presentadora de Espejo Público celebró su 56 cumpleaños en Madrid junto a su pareja, Luis Enríquez, protagonizando una jornada romántica en la que no faltaron flores, sonrisas y un look de otoño que ha conquistado a todos.

A su salida de Antena 3, Susanna fue sorprendida por su novio, quien la esperaba con un gran ramo de flores para disfrutar juntos de una comida en el Barrio de Salamanca. Las imágenes del momento, en las que se les ve paseando de la mano, muestran una complicidad evidente y una versión más relajada y feliz de la periodista, que atraviesa uno de sus mejores momentos personales.

Un look de cumpleaños con guiño a las tendencias del otoño

Para una ocasión tan especial, la presentadora apostó por un estilismo perfecto de entretiempo, combinando comodidad y brillo de manera magistral. El gran protagonista fue una chaqueta de punto con lentejuelas de Zara en tono crudo, una prenda que ha causado sensación entre las expertas en moda por su versatilidad y acabado sofisticado. Con manga amplia y cierre frontal, la pieza eleva cualquier look sin esfuerzo y se perfila como una de las más deseadas del otoño.

El look de Susanna Griso. Gtres

Susanna la combinó con vaqueros anchos de tiro alto en tono gris oscuro y botones plateados, aportando un aire relajado pero chic al conjunto. En los pies, unas botas marrones de punta afilada remataban un look que podría servir tanto para una comida especial como para una jornada de trabajo.

El look ideal de entretiempo

El resultado fue un outfit equilibrado, donde el brillo de la chaqueta rompía la sobriedad del denim y demostraba que el glitter puede funcionar a la perfección en el día a día si se combina con prendas básicas. Este tipo de prendas joya, que mezclan textura y comodidad, se han convertido en un imprescindible para quienes buscan un punto de luz en sus estilismos otoñales.

Además, su elección coincide con el auge de las prendas de lentejuelas para el entretiempo, una tendencia que promete dominar las calles antes de la temporada navideña. Zara ha sabido reinterpretarla en una versión fácil de llevar, cómoda y con el punto justo de sofisticación, lo que explica por qué ya se está agotando en tiendas.

Una celebración llena de amor

Más allá de la moda, este cumpleaños tuvo un significado especial para Susanna Griso. La periodista celebró su día rodeada de cariño y en compañía de Luis Enríquez, con quien mantiene una discreta pero sólida relación. Ambos se mostraron sonrientes y cómplices durante su paseo por Madrid, confirmando que el amor le sienta tan bien como el estilo.

A sus 56 años, Susanna Griso demuestra que la elegancia no entiende de edad ni de etiquetas. Su look, mezcla de brillo, comodidad y feminidad, es toda una lección de estilo y un recordatorio de que los básicos también pueden ser protagonistas si se eligen con acierto.